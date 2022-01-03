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Представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс назначен следующим генсеком ОПЕК

Он занимает должность заместителя управляющего директора по международному маркетингу в Кувейтской нефтяной корпорации.

3 января, 16:33

Фото © ТАСС / АР / Ronald Zak

С 1 августа 2022 года на следующие три года должность генерального секретаря ОПЕК займёт Хайсам аль-Гайс (англ. Haytham al-Ghais. — Прим. ред.) из Кувейта. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Конференция решила без голосования назначить господина Хайсама аль-Гайса из Кувейта генеральным секретарём организации со вступлением в должность 1 августа 2022 года сроком на три года", — указывается в сообщении.

Сейчас ветеран Кувейтской нефтяной корпорации (КПК) и губернатор ОПЕК в Кувейте с 2017-го по июнь 2021 года аль-Гайс занимает должность заместителя управляющего директора по международному маркетингу в КПК.

Ранее Лайф писал, что ОПЕК прогнозирует незначительное влияние омикрон-штамма на рынок нефти. Ожидается, что с весны 2022-го и на протяжении всего года спрос на сырьё будет восстанавливаться.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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