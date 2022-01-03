Представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс назначен следующим генсеком ОПЕК

С 1 августа 2022 года на следующие три года должность генерального секретаря ОПЕК займёт Хайсам аль-Гайс (англ. Haytham al-Ghais. — Прим. ред.) из Кувейта. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Конференция решила без голосования назначить господина Хайсама аль-Гайса из Кувейта генеральным секретарём организации со вступлением в должность 1 августа 2022 года сроком на три года", — указывается в сообщении.

Сейчас ветеран Кувейтской нефтяной корпорации (КПК) и губернатор ОПЕК в Кувейте с 2017-го по июнь 2021 года аль-Гайс занимает должность заместителя управляющего директора по международному маркетингу в КПК.