Соседка описала вопли и драки в квартире звезды "Пацанок" Колупаевой, изрезавшей родителей

Соседка Регины Колупаевой рассказала о постоянных пьянках и драках на этаже. Видео © LIFE

Соседка бывшей участницы шоу "Пацанки" Регины Колупаевой рассказала Лайфу, что девушка ещё со школы неоднократно приводила домой пожилых мужчин, а в квартире часто собираются компании и устраивают шумные тусовки.

По словам женщины, соседям не раз приходилось вызывать полицию. Поводом, как правило, становятся драки, при этом соседи из квартиры стучатся к ней с просьбами вызвать скорую или правоохранителей. На семейство неоднократно жаловались жители снизу из-за криков и воплей, уточнила собеседница Лайфа. Женщина говорит, что Регина часто конфликтует с хозяином соседней квартиры.

"У меня ещё такая же 83-я квартира, там тоже постоянно драки. Эта девушка к нему приходит, и режутся они. Всё здесь в крови, в вине. Чего только не увидишь. И бегают с ножами по подъезду", — рассказала местная жительница.

Соседка добавила, что ей неизвестно, чем именно занимается Регина, но добавила, что девушка, как и её родители, выпивает, иногда не возвращается домой, но обычно сидит в квартире. По словам женщины, звезду "Пацанок" иногда подвозят на дорогих машинах.