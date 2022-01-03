Подозреваемого в хищении 576 млн бизнесмена убили в Махачкале

В Махачкале расстреляли учредителя одной из строительных компаний Мурада Ризаева, который являлся обвиняемым по делу о хищении 576 миллионов рублей из бюджета республики. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее в Канске в одной из квартир нашли убитой семью из четырёх человек: 35-летнюю женщину, её бывшего мужа и двоих детей — 7 и 11 лет. Следствие отрабатывает несколько версий, но одна из основных — убийство из ревности. Известно, что женщина не раз жаловалась соседям на агрессию экс-супруга.