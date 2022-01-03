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Подозреваемого в хищении 576 млн бизнесмена убили в Махачкале

Сейчас правоохранители ведут поиск злоумышленника.

3 января, 15:54

Фото © Pixabay

В Махачкале расстреляли учредителя одной из строительных компаний Мурада Ризаева, который являлся обвиняемым по делу о хищении 576 миллионов рублей из бюджета республики. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Махачкале сегодня утром убили учредителя одной из строительных компаний Мурада Ризаева. Ведутся поиски преступника, возбуждено уголовное дело", — сказал собеседник агентства.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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