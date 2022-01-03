Минздрав РФ: Жизни пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян вне опасности
По предварительным данным, после аварии медицинская помощь понадобилась 41 человеку.
В Белоруссии опрокинулся автобус с туристами. Скриншот © МВД Беларуси
Жизни российских туристов, пострадавших в результате опрокидывания автобуса в Витебской области Белоруссии, вне опасности. Об этом рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами, оказывающими медицинскую помощь россиянам, пострадавшим в ДТП с автобусом в Белоруссии. Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объёме", — подчеркнул он.
Напомним, на 120-м километре автодороги М-8 в Лиозненском районе Витебской области Белоруссии экскурсионный автобус с россиянами столкнулся с легковушкой и опрокинулся в кювет. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. По факту ДТП возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".
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