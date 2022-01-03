Минздрав РФ: Жизни пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян вне опасности

Жизни российских туристов, пострадавших в результате опрокидывания автобуса в Витебской области Белоруссии, вне опасности. Об этом рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами, оказывающими медицинскую помощь россиянам, пострадавшим в ДТП с автобусом в Белоруссии. Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объёме", — подчеркнул он.