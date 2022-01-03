"Металлург" обыграл "Салават Юлаев" и вернулся в лидеры КХЛ

Магнитогорский "Металлург" на выезде переиграл уфимский клуб "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:3.

Отметим, что по ходу встречи "Металлург" вёл со счётом 3:0 после голов, авторами которых стали Никита Коростелёв (дубль) и Андрей Чибисов. Однако уфимцы сумели отыграться усилиями Данилы Башкирова (дубль) и Виктора Тихонова. Победу "сталеварам" принёс точный бросок Филиппа Майе.