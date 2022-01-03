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"Металлург" обыграл "Салават Юлаев" и вернулся в лидеры КХЛ

Уфимцы же располагаются на четвёртом месте в Восточной конференции.

3 января, 15:15

Фото © ХК "Салават Юлаев"

Магнитогорский "Металлург" на выезде переиграл уфимский клуб "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:3.

Отметим, что по ходу встречи "Металлург" вёл со счётом 3:0 после голов, авторами которых стали Никита Коростелёв (дубль) и Андрей Чибисов. Однако уфимцы сумели отыграться усилиями Данилы Башкирова (дубль) и Виктора Тихонова. Победу "сталеварам" принёс точный бросок Филиппа Майе.

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Добавим, что благодаря этой победе "Металлург" вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции и всей КХЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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