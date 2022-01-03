Лыжник Червоткин завоевал бронзу в предпоследней гонке "Тур де ски"

Российский лыжник Алексей Червоткин занял третье место в масс-старте на 15 километров в рамках многодневки "Тур де ски".

Победу одержал лидер общего зачёта многодневки норвежец Йоханнес Клебо. Второе место у финна Ийво Нисканена. Добавим, что лидер нашей сборной Александр Большунов по ходу дистанции сломал палку и пришёл к финишу пятым.