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Лыжник Червоткин завоевал бронзу в предпоследней гонке "Тур де ски"

Лидером общего зачёта многодневки остаётся норвежец Йоханнес Клебо.

3 января, 15:05

Фото © ТАСС / ЕРА / KIMMO BRANDT

Российский лыжник Алексей Червоткин занял третье место в масс-старте на 15 километров в рамках многодневки "Тур де ски".

Победу одержал лидер общего зачёта многодневки норвежец Йоханнес Клебо. Второе место у финна Ийво Нисканена. Добавим, что лидер нашей сборной Александр Большунов по ходу дистанции сломал палку и пришёл к финишу пятым.

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Ранее Лайф сообщал, что победу в масс-старте на десять километров у женщин одержала Наталья Непряева, которая перед финальной гонкой "Тур де ски" является лидером многодневки.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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