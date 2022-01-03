Лыжница Непряева победила в масс-старте на "Тур де Ски"
Перед финальной гонкой она сумела увеличить свой отрыв от ближайших преследовательниц.
Фото © ТАСС / ZUMA / Maxim Thore
Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в масс-старте классическим стилем на 10 километров в рамках "Тур де Ски".
Перед финишным спуском она сумела убежать в отрыв от соперниц и в одиночестве финишировать, одержав вторую победу в рамках "Тур де Ски". Второй стала представительница Норвегии Хайди Венг, третья — Криста Пармакоски из Финляндии.
Добавим, что перед финальной гонкой многодневки Наталья Непряева идёт на первой строчке, сумев увеличить отрыв от ближайших преследовательниц — Кертту Нисканен из Финляндии и Джессики Диггинс из США.
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