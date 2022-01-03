Лыжница Непряева победила в масс-старте на "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в масс-старте классическим стилем на 10 километров в рамках "Тур де Ски".

Перед финишным спуском она сумела убежать в отрыв от соперниц и в одиночестве финишировать, одержав вторую победу в рамках "Тур де Ски". Второй стала представительница Норвегии Хайди Венг, третья — Криста Пармакоски из Финляндии.