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Лыжница Непряева победила в масс-старте на "Тур де Ски"

Перед финальной гонкой она сумела увеличить свой отрыв от ближайших преследовательниц.

3 января, 12:11

Фото © ТАСС / ZUMA / Maxim Thore

Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в масс-старте классическим стилем на 10 километров в рамках "Тур де Ски".

Перед финишным спуском она сумела убежать в отрыв от соперниц и в одиночестве финишировать, одержав вторую победу в рамках "Тур де Ски". Второй стала представительница Норвегии Хайди Венг, третья — Криста Пармакоски из Финляндии.

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Добавим, что перед финальной гонкой многодневки Наталья Непряева идёт на первой строчке, сумев увеличить отрыв от ближайших преследовательниц — Кертту Нисканен из Финляндии и Джессики Диггинс из США.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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