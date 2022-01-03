НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Автобус с 25 пассажирами загорелся на трассе в Ленобласти

Никто из находившихся в салоне не пострадал, однако к месту назначения они добирались на попутном транспорте.

3 января, 12:09
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_16206627" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a></p>

Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Автобус с пассажирами 864-го маршрута сообщением Ложейное Поле – Санкт-Петербург загорелся в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на местную администрацию.

Всё произошло 3 января в 12:10, когда в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в автобусе у посёлка Селиваново. Пока пожарные двигались к месту происшествия, водитель автобуса самостоятельно потушил огонь в моторном отсеке. В салоне транспорта находилось 25 пассажиров, включая пятерых детей. Никто из них не пострадал, всех направили в пункт назначения попутным транспортом, движение транспорта на 146-м километре трассы "Кола" не прерывалось. В Прокуратуре Ленобласти сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Лайф узнал имена погибших в ДТП с автобусом в Рязанской области

Лайф узнал имена погибших в ДТП с автобусом в Рязанской области

Ранее Лайф рассказывал, что хоккеистам минского "Динамо" пришлось толкать командный автобус, застрявший в снегу. В подписи к ролику указывается, что игровое утро команды началось не с кофе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1