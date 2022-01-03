Автобус с 25 пассажирами загорелся на трассе в Ленобласти
Никто из находившихся в салоне не пострадал, однако к месту назначения они добирались на попутном транспорте.
Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Автобус с пассажирами 864-го маршрута сообщением Ложейное Поле – Санкт-Петербург загорелся в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на местную администрацию.
Всё произошло 3 января в 12:10, когда в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в автобусе у посёлка Селиваново. Пока пожарные двигались к месту происшествия, водитель автобуса самостоятельно потушил огонь в моторном отсеке. В салоне транспорта находилось 25 пассажиров, включая пятерых детей. Никто из них не пострадал, всех направили в пункт назначения попутным транспортом, движение транспорта на 146-м километре трассы "Кола" не прерывалось. В Прокуратуре Ленобласти сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.
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