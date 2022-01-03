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Акции Tesla выросли на 7% на фоне рекордных продаж

За последние 12 месяцев стоимость ценных бумаг компании увеличилась почти на 45%.

3 января, 11:46

Фото © Pixabay

Стоимость акций компании Tesla взлетела на предварительных торгах биржи Nasdaq на 7,59 %.

По состоянию на 14:35 мск котировки выросли до $1137,00. Причём 31 декабря 2021 года акции закрылись на отметке $1056,78. За последние 12 месяцев стоимость ценных бумаг компании увеличилась почти на 45%.

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Ранее Лайф писал, что Tesla почти в два раза превзошла рекорд по поставкам электромобилей за год. Рост составил 87%. Компания смогла продать 930 422 машины — больше электрокаров, чем выпустила.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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