НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин поручил построить к 2024 году центр подготовки шахтёров и горноспасателей в Кузбассе

Ответственными за реализацию проекта назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор региона Сергей Цивилёв.

3 января, 11:34
<p>Фото © <a href="https://ako.ru/news/detail/sergey-tsivilev-proveril-raboty-po-likvidatsii-avarii-na-shakhte-imeni-a-d-rubana#group-3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>Правительства Кузбасса</p>

Фото © Сайт Правительства Кузбасса

Президент России Владимир Путин поручил построить в Новокузнецке Кемеровской области центр подготовки шахтёров и горноспасателей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обеспечить не позднее 2024 года завершение строительства национального аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в Новокузнецке, предусмотрев необходимое софинансирование за счёт средств федерального бюджета", — сказано в записи.

Путин поручил останавливать работу шахт за невыполнение требований по дегазации

Путин поручил останавливать работу шахт за невыполнение требований по дегазации

Соответствующее распоряжение поручено Правительству РФ и кабмину региона. Ответственными за реализацию проекта назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил до 1 февраля исключить из оплаты труда шахтёров привязку к выработке. При этом долю условно-постоянной части в структуре зарплаты горняков предлагается установить на уровне не менее 70%.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1