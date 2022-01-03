Путин поручил построить к 2024 году центр подготовки шахтёров и горноспасателей в Кузбассе

Президент России Владимир Путин поручил построить в Новокузнецке Кемеровской области центр подготовки шахтёров и горноспасателей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обеспечить не позднее 2024 года завершение строительства национального аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в Новокузнецке, предусмотрев необходимое софинансирование за счёт средств федерального бюджета", — сказано в записи.

Соответствующее распоряжение поручено Правительству РФ и кабмину региона. Ответственными за реализацию проекта назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.