Путин поручил построить к 2024 году центр подготовки шахтёров и горноспасателей в Кузбассе
Ответственными за реализацию проекта назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор региона Сергей Цивилёв.
Фото © Сайт Правительства Кузбасса
Президент России Владимир Путин поручил построить в Новокузнецке Кемеровской области центр подготовки шахтёров и горноспасателей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обеспечить не позднее 2024 года завершение строительства национального аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в Новокузнецке, предусмотрев необходимое софинансирование за счёт средств федерального бюджета", — сказано в записи.
Соответствующее распоряжение поручено Правительству РФ и кабмину региона. Ответственными за реализацию проекта назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин поручил до 1 февраля исключить из оплаты труда шахтёров привязку к выработке. При этом долю условно-постоянной части в структуре зарплаты горняков предлагается установить на уровне не менее 70%.
Комментариев: 0