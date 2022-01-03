Президент РАН Сергеев рассказал, что будет с коронавирусом в 2022 году



Ситуация с коронавирусной инфекцией схожа с гонконгским гриппом, с которым человечество живёт уже 60 лет, хотя начиналось всё тоже серьёзно, отметил он.

С 2022 года пандемия коронавирусной инфекции войдёт в режим сезонных эпидемий гриппа. Этим прогнозом поделился глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдёт в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию [сравнил] с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьёзными последствиями и большим количеством тяжелобольных людей", — сообщил Сергеев в беседе с ТАСС.

По его словам, против этого гонконгского гриппа создали вакцины и лекарства. В результате с этим заболеванием люди живут уже на протяжении 60 лет, "почти привыкли". Эта же ситуация похожа на пандемию коронавируса, ведь она тоже серьёзная, но человечество уже сделало вакцины, также создаются и лекарства.

"И если будут хорошие, надёжные протоколы по применению лекарств, то мы войдём в режим восприятия этого недуга, как гриппа", — заключил он.