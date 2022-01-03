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В России за сутки выявили минимум случаев ковида с 17 июня

С начала пандемии инфекция подтвердилась у 10 554 309 человек по всей стране.

3 января, 08:35
<p>Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

За минувшие сутки в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 16 343 человек в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с ковидом, это минимальный показатель с 17 июня 2021 года.

По числу заражённых лидирует Санкт-Петербург (1341), далее идут Москва (1335) и Московская область (1180). За всё время с начала пандемии в стране выявлено 10 554 309 случаев ковида. За минувшие сутки выписано по выздоровлении 24 037 пациентов. Летальных исходов из-за коронавируса в России за последние 24 часа 835.

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Ранее греческий профессор Демосфен Сарияннис назвал 20 февраля днём окончания пандемии. Эту дату специалист вывел путём математических расчётов. По его словам, вариант коронавируса "омикрон" сойдёт на нет уже к концу зимы.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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