В России за сутки выявили минимум случаев ковида с 17 июня
С начала пандемии инфекция подтвердилась у 10 554 309 человек по всей стране.
Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл
За минувшие сутки в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 16 343 человек в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с ковидом, это минимальный показатель с 17 июня 2021 года.
По числу заражённых лидирует Санкт-Петербург (1341), далее идут Москва (1335) и Московская область (1180). За всё время с начала пандемии в стране выявлено 10 554 309 случаев ковида. За минувшие сутки выписано по выздоровлении 24 037 пациентов. Летальных исходов из-за коронавируса в России за последние 24 часа 835.
Ранее греческий профессор Демосфен Сарияннис назвал 20 февраля днём окончания пандемии. Эту дату специалист вывел путём математических расчётов. По его словам, вариант коронавируса "омикрон" сойдёт на нет уже к концу зимы.
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