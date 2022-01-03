Россияне рассказали, кто должен платить в ресторане на первом свидании

В России 19% женщин и 14% мужчин считают, что на первом свидании счёт в ресторане или кафе каждый должен оплачивать сам. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, пишет РБК.

В то же время, согласно данным исследования, в котором приняли участие 1600 россиян, почти половина мужчин (49%) и женщин (47%) убеждены, что оплатить счёт в ресторане на первом свидании должен представитель сильного пола. А 3% мужчин уверены, что об этом должны позаботиться женщины. Хотя ни одна россиянка такой вариант исхода событий на первом свидании не поддержала.

Оплатить счёт в ресторане должен тот, кто приглашает, считают 8% мужчин и 17% женщин. В то же время 6% россиян и 4% россиянок предлагают разделить его пополам. При этом 8% мужчин и 5% женщин не смогли ответить на данный вопрос.

Вместе с тем 400 мужчин назвали максимальную сумму, которую они оплатили на первом свидании с девушкой в кафе. Так, у 35% россиян она составила менее трёх тысяч рублей, у 27% — от трёх до пяти тысяч рублей. Пять-десять тысяч рублей на первом свидании получилось у каждого шестого мужчины (17%). Более 30 тысяч рублей потратил 1% россиян. Средняя сумма счёта составляет пять тысяч рублей.