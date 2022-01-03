ГИБДД могут снабдить экспресс-тестами для выявления нетрезвых водителей в 2022 году

Госавтоинспекция уже в 2022 году может получить экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Точная дата будет известна позднее", — уточнил неназванный собеседник агентства.

Прежде в МВД РФ уже рассказывали, что прорабатывают вопрос о внедрении экспресс-тестов для выявления пьяных водителей, что позволит минимизировать временные затраты при общении автовладельцев с сотрудниками полиции, исключить субъективизм и предотвратить конфликты.