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ГИБДД могут снабдить экспресс-тестами для выявления нетрезвых водителей в 2022 году

Более точные сроки внедрения подобных систем борьбы с нарушителями станут известны позднее.

3 января, 07:20
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/guobdd1?z=photo-157020018_457251710/album-157020018_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция МВД России</a></p>

Фото © VK / Госавтоинспекция МВД России

Госавтоинспекция уже в 2022 году может получить экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Точная дата будет известна позднее", — уточнил неназванный собеседник агентства.

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Прежде в МВД РФ уже рассказывали, что прорабатывают вопрос о внедрении экспресс-тестов для выявления пьяных водителей, что позволит минимизировать временные затраты при общении автовладельцев с сотрудниками полиции, исключить субъективизм и предотвратить конфликты.

Ранее Лайф рассказывал, что ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей в соцсетях. Как отмечается, инспекторы уже приняли свыше 600 мер административного воздействия в отношении 150 лихачей, размещавших "контент с нарушениями ПДД".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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