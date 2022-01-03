ГИБДД могут снабдить экспресс-тестами для выявления нетрезвых водителей в 2022 году
Более точные сроки внедрения подобных систем борьбы с нарушителями станут известны позднее.
Фото © VK / Госавтоинспекция МВД России
Госавтоинспекция уже в 2022 году может получить экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Точная дата будет известна позднее", — уточнил неназванный собеседник агентства.
Прежде в МВД РФ уже рассказывали, что прорабатывают вопрос о внедрении экспресс-тестов для выявления пьяных водителей, что позволит минимизировать временные затраты при общении автовладельцев с сотрудниками полиции, исключить субъективизм и предотвратить конфликты.
Ранее Лайф рассказывал, что ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей в соцсетях. Как отмечается, инспекторы уже приняли свыше 600 мер административного воздействия в отношении 150 лихачей, размещавших "контент с нарушениями ПДД".
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