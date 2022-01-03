Драка между киевлянкой и охранником супермаркета из-за маски попала на видео

В одном из супермаркетов Киева женщина подралась с охранником из-за маски. Видео © t.me / kyivtrash

В одном из киевских супермаркетов конфликт из-за отсутствия защитной маски перетёк в драку между покупательницей и охранником. Женщина с кулаками накинулась на сотрудника магазина, но тот сразу же дал отпор дебоширке. Видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что после непродолжительной словесной перепалки покупательница налетает на охранника — и между ними завязывается драка. Женщина нанесла несколько ударов, после чего охранник повалил её на пол. Вскоре подбежал его коллега, который сумел разнять участников потасовки. При этом женщина требовала от очевидцев "вызвать милицию".

Портал УНИАН пишет, что конфликт начался из-за отказа покупательницы надеть маску. Издание "Главред" приводит другую причину — якобы женщина не смогла предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса.