Тело убитого украинца нашли в Польше в новогоднюю ночь, полиция задержала 12 человек

Тело 47-летнего гражданина Украины найдено на улице польского города Седльце утром 1 января. Его заметила пара, возвращавшаяся домой с вечеринки. Об этом сообщает издание Wiadomosci.

По данным СМИ, сперва прохожие подумали, что мужчина жив, и решили помочь ему, но оказалось, что он уже мёртв. Тогда они вызвали полицейских, которые установили, что украинца убили. Уточняется, что он получил травму головы. Выяснилось, что мужчина отмечал Новый год в компании соотечественников, а также граждан Белоруссии и Индонезии.

Полиция сочла, что некоторые из них могут быть причастны к преступлению, и задержала 12 человек. Однако они не смогли своевременно дать показания, так как были сильно пьяны. Расследование продолжается.