Биолог Баранова: Перед ковидом наиболее уязвимы люди со второй и четвёртой группой крови

Люди со второй и четвёртой группами крови более подвержены заболеванию CoViD-19, чем с первой и третьей. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

"У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном", — объяснила своё мнение Баранова в интервью "Ленте.ру".

По её словам, если человек с антигеном А встречается с ковидом, его антитела могут повлиять на вирус и приглушить симптомы. В случае если доза инфекции была маленькой, пациент может и вовсе не заболеть. В то же время медик уточнила, что вероятность не заразиться или перенести инфекцию в лёгкой форме у обладателей первой и третьей групп крови ниже лишь процентов на десять.

"И это на самом деле ни на что не влияет", — заключила эксперт.