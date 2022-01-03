Биолог Баранова: Перед ковидом наиболее уязвимы люди со второй и четвёртой группой крови
Медик отметила, что всё дело в молекулярном составе. В первой и третьей группах есть антиген А, который способен приглушить вирус.
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Люди со второй и четвёртой группами крови более подвержены заболеванию CoViD-19, чем с первой и третьей. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.
"У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном", — объяснила своё мнение Баранова в интервью "Ленте.ру".
По её словам, если человек с антигеном А встречается с ковидом, его антитела могут повлиять на вирус и приглушить симптомы. В случае если доза инфекции была маленькой, пациент может и вовсе не заболеть. В то же время медик уточнила, что вероятность не заразиться или перенести инфекцию в лёгкой форме у обладателей первой и третьей групп крови ниже лишь процентов на десять.
"И это на самом деле ни на что не влияет", — заключила эксперт.
Ранее профессор Баранова допустила, что против "омикрона" и "дельты" понадобятся разные вакцины. По её словам, иммунитет против "дельты" слабо защищает от "омикрона" (и наоборот). Баранова считает, что эти штаммы будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке Денге.
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