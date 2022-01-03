Профессор Баранова допустила, что против "омикрона" и "дельты" понадобятся разные вакцины

Такие разные штаммы коронавируса, как "омикрон" и "дельта", делают невозможным появление коллективного иммунитета. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова.

"Когда у нас появляются два настолько различающихся штамма вируса, как "омикрон" и "дельта", то здесь уже не идёт речи о вытеснении варианта штамма другим. Вместо этого мы видим симпатрическую эволюцию, когда два подвида учатся сосуществовать в одном хозяине: территория вроде бы одна, но привычки разные. И эти критерии их разделяют", — сказала Баранова в интервью изданию "Лента.ру".

Она добавила, что иммунитет против "дельты" слабо защищает от "омикрона" и наоборот. По словам эксперта, это говорит о формировании двух устойчивых линий вируса, "которые будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке денге". При этом биолог полагает, что "омикрон" и "дельта" будут поочерёдно становиться доминирующими штаммами.

"Допустим, они будут происходить с частотой раз в год, чтобы иммунитет успел ослабнуть немного. И мы вполне можем прийти к ситуации, что понадобятся две прививки: одна против "омикрона", другая против "дельты", — считает профессор.