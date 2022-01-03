В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголем

В подмосковной Балашихе найдены тела троих человек. По предварительным данным, они отравились суррогатным алкоголем. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть трёх человек (ч.3 ст.238 УК РФ)", — цитирует её РИА "Новости".

Погибшие проживали в двух разных квартирах. В одной из них было найдено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Из другой госпитализировали мужчину и женщину, которые впоследствии скончались. Кроме того, из первой квартиры без сознания доставили в больницу знакомого погибшего. Из обоих жилищ были изъяты канистры с алкоголем. По словам Врадий, погибшие купили их в одном месте.

"Назначены судебно-медицинские и судебно-химическая экспертизы изъятых жидкостей. Проводятся допросы и осмотры. Устанавливается место приобретения и поставщик алкогольной продукции", — добавила представитель СК.