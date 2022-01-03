Украинского футболиста Мищенко затравили на родине за пост с новогодним обращением Путина
Спортсмен разместил в соцсети видео с кадрами праздничной речи российского президента и подписал ролик фразой: "С Новым годом, братья!"
Олег Мищенко. Кадр из видео © YouTube / Амкар Пермь
Бывшего футболиста молодёжной сборной Украины и экс-игрока пермского клуба "Амкар" Олега Мищенко затравили на родине из-за поздравления российских спортсменов с Новым годом.
Мищенко разместил в своём инстаграме видео с кадрами новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Футболист подписал ролик фразой: "С Новым годом, братья!". Своё обращение он адресовал бывшим одноклубникам по "Амкару".
Фото © Instagram / mishchenko99
После этого украинские журналисты начали оскорблять игрока. Новостной сайт "Главред" и вовсе назвал поступок Мищенко позором. Некоторые жители Незалежной также допустили грубые высказывания и угрозы в адрес футболиста, обвинив его в "предательстве". Сам Мищенко на травлю пока никак не отреагировал.
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В последнее время на Украине спортсменов, которые отказываются осуждать РФ или делают фото с российскими коллегами, подвергают жёсткой травле. Так, например, было с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. После этого прыгунья в высоту рассказала о появлении инструкции для украинских спортсменов. Также травле подвергся футболист Александр Зинченко — за снимок с Хабибом Нурмагомедовым. Украинскому олимпийскому чемпиону, депутату Верховной рады Жану Беленюку пришлось объясняться за фото с телеведущей Ольгой Скабеевой. А вот паралимпиец Игорь Цветов решил предвосхитить события и дважды отказался фотографироваться с россиянами на подиуме.
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