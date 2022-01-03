Украинского футболиста Мищенко затравили на родине за пост с новогодним обращением Путина

Мищенко разместил в своём инстаграме видео с кадрами новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Футболист подписал ролик фразой: "С Новым годом, братья!". Своё обращение он адресовал бывшим одноклубникам по "Амкару".

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После этого украинские журналисты начали оскорблять игрока. Новостной сайт "Главред" и вовсе назвал поступок Мищенко позором. Некоторые жители Незалежной также допустили грубые высказывания и угрозы в адрес футболиста, обвинив его в "предательстве". Сам Мищенко на травлю пока никак не отреагировал.