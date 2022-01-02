Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо заразился ковидом
Самочувствие бразильца нормальное, инфекция протекает в лёгкой форме. Экс-спортсмен находится на изоляции.
Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо © ТАСС / ЕРА / FACUNDO ARRIZABALAGA
Двукратный чемпион мира по футболу в составе бразильской сборной Роналдо подхватил коронавирус и не сможет присутствовать на памятных мероприятиях по случаю 101-го дня рождения клуба "Крузейро", которым владеет. Об этом сообщила пресс-служба команды в посте в "Твиттере".
Бывший спортсмен чувствует себя хорошо, он соблюдает изоляцию, уточнили в клубе.
"Феномен сожалеет о том, что не сможет принять участие в мероприятиях, запланированных на следующие несколько дней, но в скором времени мы опубликуем новый график приезда в Белу-Оризонти, выступлений, встреч и пресс-конференции", — указано в релизе "Крузейро".
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Ранее сегодня стало известно о заражении ковидом другого именитого футболиста — Лионеля Месси. Аргентинец и три его одноклубника сдали положительные тесты на коронавирус.
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