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Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо заразился ковидом

Самочувствие бразильца нормальное, инфекция протекает в лёгкой форме. Экс-спортсмен находится на изоляции.

2 января, 17:07
<p>Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо © ТАСС / ЕРА / FACUNDO ARRIZABALAGA</p>

Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо © ТАСС / ЕРА / FACUNDO ARRIZABALAGA

Двукратный чемпион мира по футболу в составе бразильской сборной Роналдо подхватил коронавирус и не сможет присутствовать на памятных мероприятиях по случаю 101-го дня рождения клуба "Крузейро", которым владеет. Об этом сообщила пресс-служба команды в посте в "Твиттере".

Бывший спортсмен чувствует себя хорошо, он соблюдает изоляцию, уточнили в клубе.

"Феномен сожалеет о том, что не сможет принять участие в мероприятиях, запланированных на следующие несколько дней, но в скором времени мы опубликуем новый график приезда в Белу-Оризонти, выступлений, встреч и пресс-конференции", — указано в релизе "Крузейро".

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Ранее сегодня стало известно о заражении ковидом другого именитого футболиста — Лионеля Месси. Аргентинец и три его одноклубника сдали положительные тесты на коронавирус.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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