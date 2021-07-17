Ошибка врача или отравление спецслужбами: Что на самом деле случилось с Роналдо перед финалом чемпионата мира Причины необъяснимого припадка, который лучший футболист мира пережил за несколько часов до финала мундиаля и который изменил сам ход матча, до сих пор остаются загадкой. 16 июля, 21:40 Фото © Getty Images / Oliver Berg / picture alliance

12 июля 1998 года в Париже состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу. Звёздная сборная Бразилии во главе с Роналдо, выглядевшая однозначным фаворитом противостояния, сокрушительно проиграла французам со счётом 0:3.

Этот матч вошёл в историю футбола как один из самых скандальных. Не из-за того, что бразильцы потерпели самое крупное поражение на чемпионатах мира в своей истории на тот момент. А из-за необъяснимого припадка, произошедшего с форвардом бразильцев Роналдо за несколько часов до матча. Загадочные события, случившиеся с лучшим футболистом мира на тот момент, породили сразу несколько конспирологических теорий — от целенаправленного отравления звезды спецслужбами до заговора ФИФА, заставившей бразильцев сдать матч.

Необъяснимый приступ

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За шесть часов до начала финального матча Роналдо отдыхал в своём номере, лёжа на диване. Его сосед по комнате Роберто Карлос позднее вспоминал, что совершенно неожиданно у Зубастика (прозвище Роналдо) начались судороги. Он лежал, а его тело извивалось в конвульсиях, изо рта пошла пена. Роберто Карлос выбежал из номера за подмогой. На его крики примчались Эдмундо и Сезар Сампайо, которые перевернули Роналдо на бок и вытащили язык, чтобы он не запал.

По настоянию врачей Роналдо отправили в больницу. В клинику его привезли с пульсом 18 ударов в минуту. Доктора, опираясь на показания свидетелей, пришли к выводу, что у футболиста случился приступ эпилепсии. Ему дали сильный транквилизатор.

Однако результаты анализов привели специалистов в замешательство. Роналдо был абсолютно чист, в его крови не нашли ничего, что хотя бы в малейшей степени могло спровоцировать приступ. Кроме того, футболист никогда не страдал эпилепсией, а ЭЭГ не выявила эпилептических очагов в головном мозге. По результатам обследования он был вполне здоров.

За час до встречи команды опубликовали стартовые составы. Отсутствие в заявке Роналдо стало сенсацией, спортивные журналисты всего мира сошли с ума, пытаясь выяснить причины исключения главной звезды сборной. Однако за несколько минут до матча его вернули в состав. Футболист убедил врачей, что готов играть.

Но на поле Зубастик растерял все свои навыки. Он плохо двигался, запарывал немногочисленные моменты и стал одним из худших игроков матча. Да и его партнёры по команде были явно ошеломлены случившимся днём и играли из рук вон плохо. Французы уверенно разгромили бразильцев, впервые став чемпионами мира.

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Сразу же после окончания матча начали появляться различные теории, объяснявшие загадочный инцидент с Роналдо. В Бразилии вообще организовали полноценное парламентское расследование, чтобы выяснить, что же на самом деле случилось 12 июля 1998 года.

Отравление

Фото © Getty Images / Oliver Berg / picture alliance

Значительной популярностью в Бразилии пользовалась версия об отравлении Зубастика. Местные СМИ разрабатывали свои версии — вплоть до операции французских спецслужб. Согласно наиболее продуманной из теорий заговора, отравление произошло на командном обеде сборной Бразилии. Припадок случился с Роналдо почти сразу после трапезы, когда он вернулся в номер. Зубастику якобы подмешали в еду или напиток некое отравляющее вещество, которое способно стимулировать припадок, схожий с эпилептическим. Вторая часть плана заключалась в доставке футболиста в больницу, где врачи, в соответствии с протоколом, накачали его барбитуратами. Эти препараты действительно используются при эпилепсии, но обладают побочными эффектами. В частности, "Гарденал", который дали Роналдо, оказывает сильный седативный эффект и вызывает заторможенность, вялость и сонливость. При этом побочные эффекты достигают пика не сразу, а спустя несколько часов. Таким образом, любой исход выключал Зубастика из игры. Либо врачи запретили бы ему играть, либо он вышел бы на поле под завязку накачанный мощными успокоительными средствами. Один из врачей сборной Бразилии позднее вспоминал, что футболист в некоторые моменты с трудом удерживал равновесие, передвигаясь по полю.

Минус у этой версии только один — полное отсутствие улик и доказательств целенаправленного отравления. Она целиком строится на домыслах. Правда, нельзя не признать, что инцидент с Роналдо, кардинально повлиявший не только на него самого, но и на боевой дух бразильцев, оказался на руку сборной Франции.

Принуждение к бесчестию

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Определённой популярностью пользовалась и версия о коррупции. Согласно ей, руководство ФИФА надавило на бразильскую федерацию футбола, потребовав отдать матч французам. Сборная Франции никогда прежде не выигрывала главный футбольный трофей и не считалась главным фаворитом чемпионата, несмотря на то что была его хозяйкой. Достаточно сказать, что в мировом рейтинге сборных перед началом мундиаля французы занимали 18-е место, а бразильцы — первое и к тому же находились в статусе действующих чемпионов мира.

Почти четверть века во главе ФИФА стоял бразилец Жоао Авеланж, который вряд ли решился бы принуждать соотечественников к поражению. Но за день до начала чемпионата мира новым главой футбольной организации стал Йозеф Блаттер. Новому президенту ФИФА удалось продавить бразильцев. За поражение им якобы было обещано свыше 20 млн долларов — больше, чем за победу на чемпионате. Кроме того, Блаттер гарантировал передачу Бразилии права на проведение одного из последующих чемпионатов мира (2014 года).

Согласно этой версии, Роналдо категорически отказался участвовать в сдаче матча и потребовал убрать его из состава, пригрозив отказом выступать за сборную в дальнейшем. Его вычеркнули из заявки под предлогом проблем со здоровьем. Однако за несколько минут до матча бразильцам позвонили представители фирмы Nike — технического спонсора команды. Они пригрозили разорвать 100-миллионный контракт со сборной, если Зубастик не появится на поле. В итоге Роналдо едва ли не силой вернули в состав, однако он демонстративно играл ниже своих возможностей, как бы намекая фанатам, что что-то не так.

Слабость этой версии заключается в том же, в чём и предыдущей, — в полном отсутствии улик. Конечно, Блаттера весь период правления сопровождали громкие коррупционные скандалы, но этого явно недостаточно.

Ошибка врачей

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Несколько лет назад в самой популярной бразильской газете Globo была опубликована ещё одна версия случившегося с футболистом. На этот раз неприятности Роналдо объяснялись не чьим-то злым умыслом, а врачебной ошибкой.

Перед финалом Зубастика беспокоило колено. Колени вообще были слабым местом форварда, и проблемы с ними преследовали его до конца карьеры. Врач команды за несколько часов до матча решил сделать ему инъекцию анестетика — ксилокаина. Однако при уколе медик случайно попал в вену.

Случайное внутрисосудистое введение ксилокаина и подобных ему препаратов может вызвать весьма неприятные последствия: резкое падение давления, судороги и даже остановку сердца, что и случилось с игроком. Первоначально планировалось, что после пережитого Роналдо не будет выходить на поле, но вечером футболист почувствовал себя лучше и настоял на том, чтобы ему дали сыграть. Врачи команды, от которых и зависело окончательное решение, испугались брать на себя ответственность и разрешили ему играть. Один из них позднее вспоминал, что, если бы он запретил Роналдо выходить на поле, а бразильцы проиграли бы, ему пришлось бы бежать из страны на следующий день, чтобы не пасть жертвой гнева фанатов.

В пользу этой версии есть один косвенный аргумент. В 2012 году журналисты обратились к одному из самых авторитетных итальянских кардиологов Бруно Кару с просьбой дать экспертное заключение по "делу Роналдо". Изучив все известные данные, Кару пришёл к однозначному выводу: ни о каком эпилептическом приступе говорить нельзя. Роналдо пережил кратковременную остановку сердца.

Подтвердить или опровергнуть эту историю мог бы врач сборной Лидио Толедо, но он скончался в 2011 году, за несколько лет до того, как эта версия просочилась в СМИ. Впрочем, пролить свет на эту загадку мог бы и сам Роналдо, но он старательно избегает этой неоднозначной темы. И во время карьеры, и после её завершения он высказывался об инциденте 12 июля очень аккуратно и немногословно. Парламентское расследование, проведённое в Бразилии, не привело ни к каким результатам. Политикам так и не удалось найти следов чьего-то злого умысла. Что именно случилось с лучшим футболистом мира за несколько часов до важнейшего матча в его жизни, и по сей день остаётся тайной.

Авторы Евгений Антонюк