Волжский "Титаник": 10 лет назад произошло самое страшное кораблекрушение постсоветского времени Гибель «Булгарии» стала следствием чудовищной халатности и наплевательства должностных лиц и членов экипажа. 10 июля, 07:47 Фото © wikipedia

Ровно 10 лет назад, 10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище произошло крупнейшее кораблекрушение в истории постсоветской России. Двухпалубный теплоход «Булгария» опрокинулся и затонул в 2,5 километра от берега. Жертвами кораблекрушения стали 122 пассажира и члена экипажа. Эта катастрофа стала одной из самых резонансных в истории России, тем более, что её причиной послужило не случайное стечение обстоятельств, а вопиющая халатность как владельцев судна, так и его экипажа.

По Волге вверх теплоход

Двухпалубный теплоход «Украина» был построен на чехословацких верфях в 1955 году. Поскольку в то время главой страны был Никита Хрущев, новый корабль получил название в честь его любимой республики. В «Булгарию» его переименовали только за полтора года до катастрофы.

Полвека теплоход совершал речные круизы по Волге и Каме. В постсоветское время судно с калейдоскопической быстротой стало менять хозяев. Оно переходило от одной компании к другой, при этом все они брали его в аренду. Многочисленные арендаторы, эксплуатировавшие корабль непродолжительный срок, не были заинтересованы в качественном техническом обслуживании. За эти годы теплоход основательно износился и к началу 2010-х находился в далеко не оптимальном состоянии.

За несколько недель до катастрофы арендатор «Булгарии» ООО «Бриз» передало судно в субаренду ООО «Аргоречтур», которое вообще не имело права организовывать круизы.

Рейс, которого не должно было быть

«Булгария» вообще не должна была совершать никаких круизов не только из-за многочисленных нарушений у субарендатора, но и по причине плохого технического состояния судна. Выживший старший механик Пузанков позднее утверждал на суде, что из-за многочисленных поломок экипаж корабля даже отказывался выходить в рейс. Были проблемы с топливной системой, осушительной и даже двигателем. Кораблю требовался серьезный ремонт. Однако субарендатор Инякина настояла на том, чтобы совершить еще два рейса. Первым должен был стать двухдневный круиз по маршруту Казань-Болгар-Казань.

Все что могло пойти не так, пошло не так

Судно вышло из Казани с небольшим креном на правый борт и многочисленными техническими неполадками (в том числе с не работающим левым дизель-генератором). Уже после катастрофы в некоторых СМИ сообщалось, что корабль вышел в плавание с несколькими пробоинами, но позднее Следственный комитет опроверг эти утверждения.

На борту находился 201 человек, включая членов экипажа. Утром 10 июля от синоптиков пришло штормовое предупреждение, которое экипаж судна проигнорировал, не задраив иллюминаторы, что и привело к трагедии. Выживший старпом позднее утверждал, что он отдавал приказ задраить иллюминаторы, но его не выполнили.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В 12.25 теплоход совершал левый поворот в условиях штормового ветра. Конструктивной особенностью данного судна был дополнительный крен на правый борт при совершении этого маневра. При этом корабль уже имел крен вправо при выходе из порта. Плюс, добавились неблагоприятные погодные условия – сильный боковой ветер.

В итоге корабль накренился настолько сильно, что через открытые иллюминаторы правого борта хлынула вода. Ко всему прочему добавилась трагическая несогласованность действий экипажа. Капитан попытался направить судно к ближайшей отмели, однако механик отключил двигатель, не имея на то приказа.

«Булгария» даже не смогла подать сигнал бедствия. Оборудование вышло из строя, а у аварийной рации оказались нерабочими аккумуляторы. Словом, все, что могло пойти не так, пошло не так.

Экипаж не смог обеспечить эвакуацию пассажиров. По сути каждый спасал сам себя. Вода поступала так быстро, что уже через несколько минут корабль опрокинулся и затонул. Несколько десятков пассажиров и членов экипажа сумели покинуть терпящее бедствие судно и оказались в воде в разгар шторма.

Герои и злодеи

Трагедию «Булгарии» наблюдали два проходивших мимо корабля: сухогруз «Арбат» и толкач «Дунайский 66». Оба судна прошли мимо места крушения, их капитаны проявили нечеловеческое равнодушие и даже не предприняли никаких попыток помочь находящимся в воде людям. Позднее оба были привлечены к уголовной ответственности.

Зато капитан трехпалубного теплохода «Арабелла» Роман Лизалин стал настоящим героем, организовав спасательную операцию. Корабль находился неподалеку от места крушения и устремился на помощь. При участии экипажа теплохода все находившиеся в воде люди были подняты на борт. Позднее капитан «Арабеллы» был награжден орденом Мужества, а экипаж корабля получил медали «За спасение погибающих».

Министр транспорта России Игорь Левитин и капитан туристического теплохода «Арабелла» Роман Лизалин (слева направо) во время церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации членов экипажа теплохода «Арабелла», спасавшим пассажиров потерпевшей крушение «Булгарии». Фото © ТАСС

Всего удалось спасти 79 человек. 122 пассажира и члена экипажа «Булгарии» погибли, в том числе 28 детей. Гибель теплохода стала крупнейшим по количеству жертв кораблекрушением в постсоветской истории России.

Суд

Катастрофа потрясла всю страну. В России был объявлен общенациональный траур. Президент Медведев и премьер-министр Путин потребовали привлечь ответственности всех, кто имеет отношение к этой страшной трагедии, а также принять все меры, чтобы не допустить повторения подобных катастроф.

Тщательное расследование длилось долго. Только в 2013 году казанский суд начал рассмотрение дела. В 2014 году был оглашен приговор обвиняемым.

Светлана Инякина – субарендатор «Булгарии», получила самый большой срок – 11 лет лишения свободы. Позднее Верховный суд Республики Татарстан сократил его до девяти с половиной лет. В 2018 году она вышла на свободу, проведя в заключении семь лет, поскольку почти три года в ожидании суда она провела в СИЗО, где один день засчитывается за полтора.

Светлана Инякина. Фото © ТАСС / Александров Николай

Эксперт «Росречрегистра» Яков Ивашов, выдавший «Аргоречтуру» разрешение на эксплуатацию судна, был приговорен к пяти годам лишения свободы. Двое сотрудников Ространснадзора, выдавшие заключение о готовности «Аргоречтура» к пассажирским перевозкам, несмотря на то, что для этого не было никаких оснований – были приговорены к пяти и шести годам соответственно.

Капитан «Булгарии» Островский погиб на корабле. Его старший помощник Рамиль Хаметов получил шесть лет и шесть месяцев лишения свободы.

Капитаны двух прошедших мимо тонущей «Булгарии» кораблей также были осуждены, но отделались сравнительно легко – денежным штрафом.

Авторы Евгений Антонюк