Подводная трагедия: Почему в СССР на 40 лет засекретили трагедию с подводным вулканом и цунами, которое смыло с лица Земли приморский город Подробности одного из самых разрушительных цунами XX века хранили под грифом "совершенно секретно" больше сорока лет. В СССР эту тему было запрещено поднимать даже на высшем уровне. 22 января, 21:40 Курильские острова. Фото © Shutterstock

Извержение подводного вулкана

15 января 2022 года на берега Королевства Тонга обрушилось цунами, спровоцированное извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Приливные волны достигли берегов Японии, Новой Зеландии, Австралии и Запада США. По словам вулканологов, цунами не повлекло больших жертв, для Камчатского края такие явления в порядке вещей. Но почти 70 лет назад по островам Парамушир и Шумшу ударило цунами, равных которому ещё не было.

Вид на портовую часть Северо-Курильска: до цунами 1952 года тут находился весь город. Фото © Shutterstock

4 ноября 1952 года в Москве был вечер вторника, люди заканчивали рабочий день. Никто не знал, что Северо-Курильск, где уже наступило 5 ноября, настигла страшная трагедия. В четыре часа утра местных жителей разбудило семибалльное землетрясение. Большинство это не напугало — разгул стихии здесь не новость. Многие снова погрузились в сон, чтобы доспать отведённые на отдых часы. Лишь редкие "ранние пташки" обратили внимание на то, что море отступило от крутого скалистого берега на расстояние около пятисот метров.

"Курилы" — запрещённое слово

Северо-Курильск находится на острове Парамушир. Там расположено 23 вулкана, из них пять действующих. Вулкан Эбеко вообще под боком. Город стал русским только в 1945 году, после капитуляции Японии. Точного учёта численности населения не велось, но в начале 50-х там проживало примерно шесть тысяч человек. Среди них военные засекреченных частей и вахтовики. Люди что-то слышали об извержениях вулканов 1859-го и 1934-го годов. Они опасливо поглядывали на сулящие огонь, угарный газ и пепел сопки, но катастрофа пришла с моря.

Землетрясение принесло первые разрушения: в земле образовались пятисантиметровые трещины, здание районной милиции раскололось на две части. Через полчаса всё затихло, но вслед за этим последовал странный треск, ставший предзнаменованием местного апокалипсиса. На город обрушилась десятиметровая ледяная волна, она ударилась о склон сопки и откатилась назад. Всё это наблюдал экипаж проплывавшего в тот час судна. Капитану даже показалось, что остров, как Атлантида, ушёл под воду. В Северо-Курильске ещё стояла ночь, но в тусклом свете полной луны было видно, как до смерти напуганные люди в одном нижнем белье выскакивают из домов и бегут босиком по свежевыпавшему снегу в направлении к сопкам. Когда военные и милиция кричали в мегафоны: "Волна!" — некоторым слышалось слово "война". Казалось, что город подвергся бомбардировке.

Наступающая волна. Фото © earth-chronicles.ru

Местная жительница Светлана Решетникова, которой на тот момент было четыре года, вспоминала:

"Мы попали в эпицентр этих страшных событий. Спаслись на сопках. Мама до конца своих дней не могла даже слышать о Курилах. Она в одну ночь стала седой — в 29 лет".

"Арка апокалипсиса"

Волна сошла через 15 минут. Многие спустились в надежде отыскать потерявшихся в сутолоке и не успевших взбежать на холм родных. Вдруг кто-то из них выжил? Кто-то надеялся спасти своё имущество. В это время на город наступал настоящий "девятый вал" высотой более 18 метров. Военные стреляли в воздух из ружей и автоматов, предупреждая людей о наступлении волны. Можно сказать, новый вал довершил начатое дело. Смыл в море обломки разрушенных зданий, автомобили и тракторы, многотонные станки с местных заводов, а также кричащих от ужаса людей.

По словам выживших, казалось, что остров, подобно адскому лифту, уходит в бездну. Большая часть населения погибла именно в этот момент. Волна уничтожила также множество домашних и диких животных, выкинула на берег китов, нерп и дельфинов.

Синий кит, которого выбросило на берег во время цунами. Фото © Public Domain

Третья волна унесла то, что не захватила вторая волна, заполнив пролив между островами Парамушир и Шумшу обломками домов, крышами, сорвала артиллерийские башни, сохранившиеся там со времён Русско-японской войны.

Арка от стадиона, разрушенного цунами. Фото © Public Domain

Участник спасательной операции Константин Понедельников вспоминал, что цунами уничтожило хозяйственные постройки, казармы, сапёрные части, роддом, больницы, местную тюрьму. Посреди города, лежащего в руинах и усеянного трупами выброшенных на берег людей, особенно жутко смотрелись уцелевшие входные ворота местного стадиона. Их прозвали "аркой апокалипсиса".

Голод и мародёрство

В то время на острове в должности военного переводчика проходил службу будущий писатель-фантаст Аркадий Стругацкий. Его привлекли к участию в спасательной операции на острове Шумшу. Ударная волна врезалась в этот остров, принеся разрушения, подобные тем, что случились на острове Парамушир. Военное руководство запретило солдатам распространяться о трагедии. В частном письме брату Аркадий написал:

"Когда рассвело, с гор спустились те, кому удалось спастись, — мужчины и женщины в белье, дрожащие от холода и ужаса".

Фото © Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН

К сожалению, не обошлось без мародёрства. Работники рыбхоза "Океанский" под шумок взломали сейф с 280 тысячами рублей (средняя зарплата на 1952 год — 600 рублей), поделили их и с первым пароходом уплыли на материк. Некоторые военные, опьянённые атмосферой хаоса, пили водку и расхищали государственное имущество. Многие из них потом предстанут перед судом.

Трагедию можно было предотвратить?

Ущерб составил больше десяти миллионов рублей. Стихия стёрла с лица земли не только Северо-Курильск, но и рыбацкие посёлки Океанский, Рифовое, Шелехово, Шкилево, Утёсный и другие. Они не подлежали восстановлению. Сам город представлял собой пустыню с торчащими тут и там остовами зданий. Не покинувшие город люди разжигали костры, им сбрасывали с вертолётов провиант, палатки, одежду и тёплые одеяла. Островитянам предстояло начать жизнь с чистого листа. Лишь с наступлением нового тысячелетия военно-морское ведомство рассекретило архивы.

На месте бывшего Северо-Курильска, июнь 1953 года. Фото © earth-chronicles.ru

Документы Министерства обороны до сих пор закрыты для исследователей. В советских СМИ ни слова не написали о случившемся, и долгое время на материке мало кто догадывался о том, что случилось на островах. Спустя годы власти признали погибшими 2236 человек. Это только в Северо-Курильске. По словам краеведов, совокупное число погибших на островах Парамушир и Шумшу — свыше восьми тысяч человек, из них две тысячи — дети и подростки. Можно ли было предотвратить случившееся? К сожалению, в то время не существовало специального ведомства, которое бы предупреждало граждан о возможных стихийных бедствиях.

Цунами в Северо-Курильске подтолкнуло руководство страны к созданию в 1956 году Сейсмической и метеорологической службы, которая с 1991 года называется Службой предупреждения о цунами. Учёные пришли к выводу, что во впадине Тускарора произошло извержение вулкана — оно и вытолкнуло огромную массу воды, обрушив её на остров. Сегодня о северокурильской трагедии напоминает площадь Памяти и монумент с именами тех 2236 погибших, кого смогли опознать.

Авторы Евгений Жуков