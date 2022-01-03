Запах беды: Скопление огромной массы сероводорода на дне Чёрного моря встревожило учёных Море на одном из любимых курортов миллионов людей таит в себе большую опасность. Если произойдёт катастрофа, то масштаб бедствия может оказаться планетарным. 2 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Сероводородная лужа

За купальный сезон курорты Крыма и Краснодарского края посещает в среднем 15 миллионов человек. Но кому придёт в голову, что любимое Чёрное море — бомба замедленного действия. Не "эхо войны" беспокоит сейсмологов и экологов, хотя и неразорвавшихся мин со снарядами, закопавшимися в прибрежном иле, хватает. Это единственное море, представляющее собой хранилище сероводорода. Концентрация газа с запахом тухлых яиц здесь свыше трёх миллиардов тонн, и с каждым годом его становится больше.

В больших дозах этот газ чрезвычайно опасен для здоровья человека — он бьёт по пищеварительной, нервной и дыхательной системам, а повышенная концентрация при определённых обстоятельствах может грозить глобальной катастрофой. "Запасов" Чёрного моря хватит для взрыва, сопоставимого по мощности со столкновением Земли с астероидом массой, равной половине веса Луны. Но почему именно любимому миллионами туристов морю суждено было стать сероводородной бомбой?

Чёрное море — фильм-катастрофа

"Прадед" Чёрного моря — океан Тетис из мезозойской эры — располагался между Атлантическим и Тихим океанами. Вследствие тектонических сдвигов Тетис распался на множество малых водоёмов. Между отцом Чёрного моря — Эвксинским озером — и Средиземным морем лежал перешеек, он выполнял роль дамбы. Шесть тысяч лет назад уровень Средиземного моря поднялся и воды хлынули в Эвксинское озеро, затопив значительную часть его берегов. Потоп уничтожил целые народы, жившие там, вместе с поселениями, пастбищами, постройками и стадами. Так образовалось Чёрное море со всеми его тайнами. По словам учёного Дж. Дж. Фрэзера, в мире больше сотни преданий, рассказывающих о Всемирном потопе. Гипотеза о черноморском потопе (Black Sea Deluge hypothesis) — одна из таких историй.

Чёрное море. Фото © hippopx.com

Гниение большого количества органических останков и попадание в пресные воды Эвксинского озера солёных вод Средиземного моря, приведшее к резкому скачку плотности, способствовало образованию залежей сероводорода. Часть опасного газа попадает из земной коры через расщелину в морском дне. В 60-х учёные-океанологи пришли к неутешительному выводу: 93% объёма Чёрного моря составляет сероводород. Сегодня проблема усугубляется ежегодным сливом в море нечистот, отходов и удобрений. Сероводород начинается с глубины 200 метров, и чем глубже, тем токсичнее среда. Там живут и размножаются серные бактерии, участвующие в сероводородном процессе.

При соприкосновении большого количества газа с кислородом случится взрыв, который нанесёт глобальный урон. Замедленный водообмен пока что препятствует выходу большого количества газа наружу. Тем не менее периодически порции сероводорода "стравливаются", отсюда специфический запах в некоторых поселениях. Океанологи бьют тревогу в связи с высокой сейсмоактивностью региона и наличием на морском дне ещё одного газа — метана.

Почти как разлом Сан-Андреас

Вечером 11 сентября 1927 года в Крыму случилось землетрясение, магнитуда которого достигла 9 баллов. 27 толчков превратили 70% Ялты в руины, по официальным данным, пострадало порядка 850 человек, по неофициальным — ещё больше. Большой урон природная катастрофа нанесла психике местного населения. Зафиксированы случаи самоубийств, а также смертей от разрыва сердца. В ходе расследования выяснилось, что эпицентр находился в Чёрном море.

"Во время землетрясения наблюдателями трёх маяков западного побережья Чёрного моря была замечена гигантская огненная полоса в 55 километрах от берега", — делился наблюдениями геолог Сергей Попов.

Современное состояние крепости Фуна как результат землетрясения 1927 г. Фото © Wikipedia

Потом оказалось, что это не единая полоса огня, а слившиеся в одну три вспышки. Также очевидцы отмечали задымление территории, а ещё хорошо ощущаемый запах серы и тухлых яиц.

Интересно, что за год до этого писатель и переводчик Корней Чуковский опубликовал детское стихотворение, где были строчки "... к морю синему пошли, море синее зажгли". В море отправили экспедицию, которая выяснила, что в ходе сдвига литосферных плит высвободилось некоторое количество сероводорода и сдетонировало при соприкосновении с кислородом. Поскольку газ не растворяется в воде, он выходит в виде пузырей, они и есть потенциальные бомбы. Стоит также помнить и про грязевые вулканы на дне моря, представляющие собой ещё один источник вредоносного газа. После Чернобыльской катастрофы проблем прибавилось: сточные воды отнесли часть стронция-90 и цезия-147 в Чёрное море, и они остались в донных отложениях.

Почти библейский сюжет

По данным Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета, в год на черноморском побережье случается от 50 до 150 землетрясений. Они проходят незаметно для местных жителей, но фиксируются аппаратурой. Вероятность глобального взрыва хоть и невелика, но зависит от нескольких переменных. Верхний слой воды, прикрывающий сероводородный отстойник, постепенно истончается. Сейсмоактивность, начавшая спадать в 2020 году, может войти в новую фазу. Катастрофы, подобные той, что произошла в 1927 году, случаются приблизительно раз в сто лет, но если так, то человечество близко к "юбилею". Количество сероводорода в Чёрном море растёт. На излёте СССР был разработан проект по промышленной добыче этого газа со дна, но он чреват экологической катастрофой, к тому же требует больших вложений и неизбежно ударит по курортному бизнесу.

Экологи отмечают, что, если даже гигантский пузырь с сероводородом не спровоцирует взрыв, который навредит миллионам живых существ и разрушит всё построенное человеком, истощение верхнего слоя воды грозит отравлением атмосферы сероводородом, повышением кислотности осадков, появлением серных дождей, как в библейских Содоме и Гоморре. Этот же сероводород может отравить воздух, уничтожить значительную часть флоры и фауны, восстановить которую будет практически невозможно. При каких условиях всё произойдёт, это вопрос, ответить на который учёные не могут до сих пор. Некоторые геологи отмечают, что для высвобождения огромных скоплений газа необходим глобальный катаклизм, другие уверены, что "прокол" огромных газовых карманов может спровоцировать даже лёгкое движение тектонических плит. Что случится раньше и, главное, когда, исследователи не могут спрогнозировать даже приблизительно.

Авторы Евгений Жуков