Пропавшие в степях: Почему Золотая Орда исчезла, не оставив ни следа Крупнейшее средневековое государство с самой сильной армией, наводившее когда-то ужас на всех, исчезло, не оставив ничего, кроме нескольких грамот и бессмертного мифа. 18 декабря, 21:40 Фото © Getty Images

Откуда появилась Золотая Орда?

В исторических документах словосочетание "Золотая Орда" появилось в 1566 году, когда от государства с таким названием осталось лишь предание. В общей сложности этот многонациональный Улуг Улус (Великая страна) просуществовал 300 лет. Чингисхан разделил Монгольскую империю на улусы. Будущая Золотая Орда называлась улусом Джучи.

На востоке она включала в себя Аральское море, на западе — полуостров Крым, на юге граничила с Ираном, на севере подступала к Уральским горам. Осёдлую часть (население городов) составляли пришлые и иноземцы: ремесленники, аптекари, лекари, писцы. А кочевую — монголы и кипчаки, то есть воины. Кочевники, привыкшие жить "здесь и сейчас", ничего после себя не оставили. Другое дело — горожане. Сарай-Бату, царь городов, имел площадь 36 квадратных километров.

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Дворцы, Монетный двор, караван-сараи, а с принятием ислама и мечети восхищали путешественников. Сарай-Берке (вторая столица) не уступал Сарай-Бату по красоте. Эти города были центрами торговли, чеканки монет и мостами между Востоком и Западом. Гульстан, Улуг-Мечеть, Аргамаклы-Сарай представляли собой уменьшенные копии столиц. В Золотой Орде процветали астрономия, математика, монгольская юриспруденция. Монгольское право Яса всплыло в XVII веке, имело силу в Тарковском шамхальстве.

На высокие посты назначались представители иранской и арабской элиты. Монголам-кочевникам это не нравилось, это дало начало Великой замятне (что-то среднее между Смутным временем на Руси и эпохой дворцовых переворотов). В 1380 году русский князь возглавил поход против монгольского ига, намекнув на начало конца власти Золотой Орды. Внешняя и внутренняя политика трещала по швам.

Монгольская чума

Чёрная смерть. Фото © Shutterstock

Чёрная смерть, выкосившая половину Европы, по торговым маршрутам попала и в Орду в 1340–1350 годах. К чуме прибавились сыпной и брюшной тиф, а также сибирская язва. Поскольку всё началось в период сбора урожая, зараза распространилась сразу. Первым пал город Сарай ал-Джедид, затем соседние города, а после этого мор поглотил всю Золотую Орду. Дошло до того, что хоронить мёртвых стало просто некому. Начался отток населения в Крым, Волжскую Булгарию и Русь. Монголы и кипчаки удалились от центра, убежав в степи от чумы, а основные культурные представители вымерли. Если та же Западная Европа после чумы отстроилась и стала крепче, то для Золотой Орды это стало началом конца.

Не помогли и принятые меры — карантин, включавший запрет на посещение золотоордынских городов и выезд из них местным. Путешественник из Турции Эвлия Челеби, оказавшийся нелегалом в охваченном мором государстве, рассказывал о целиком вымерших городах. По словам специалистов, пандемия наложилась на гражданскую смуту.

Смертельный удар Тамерлана

Хан Тохтамыш. Фото © history-doc.ru

Мамай среди монголов не считался ханом, поскольку не был прямым потомком Чингисхана. Он носил статус беклярбека, то есть наместника под началом арабской знати. В 1382 году хан Тохтамыш, представитель Чингисидов и сторонник старых порядков, при поддержке Тамерлана разбил недобитые русскими полки Мамая.

Тохтамыш прекратил смуту и попытался восстановить городскую жизнь, отстроить города, вернуть торговлю. К этому времени утихла чума и вроде бы условия для восстановления были. Началось утрясание внешней и внутренней политики. Сначала был заключён договор с Генуэзской республикой, по которому Тохтамыш признал территориальные завоевания генуэзцев в Крыму. После похода на Москву в 1382 году Тохтамыш снова заставил русских платить дань.

Хан Мамай. Художник © Виктор Маторин

По натуре он был завоевателем, который зачастую не соизмерял свои амбиции и реальные силы. Он сделал роковой шаг, выступив против своего вчерашнего союзника Тамерлана и ударив по Самарканду и Бухаре. Тамерлан не только разбил Тохтамыша, но и нанёс Золотой Орде смертельный удар, разорив едва оправившиеся от чумы города. С 1420 года Золотая Орда распалась на ряд ханств. Как единое государство она закончилась при хане Кичи-Мухаммеде. Её преемницей стала Большая Орда, но после гибели последнего великого воина хана Ахмеда в XVI веке сошла на нет.

"Степные майя"

Нельзя сказать, что от Золотой Орды не осталось вообще ничего. Но походить по городам, увидеть в первоначальном виде Гульстан или Ак-Кермен, конечно, возможности нет.

Фото © Getty Images

Учёные по крупицам собирали представления о том, какими были эти города. В основном благодаря реконструкции они воссоздали уклад и ремёсла горожан. Откопали остатки водопроводной и канализационной системы. На это ушли десятилетия археологических экспедиций и исследований в советское время. Отдельно изучался нумизматический материал. Западные путешественники, русские летописцы, татарские сочинители эпоса сохранили дух той эпохи в своих произведениях.

Все ханства Золотой Орды вошли в состав Русского государства, а Монголия (современная Монгольская Народная Республика) никогда в её состав не входила и является преемницей исключительно империи Чингисхана. Золотая Орда — пример того, что великие империи не только распадаются на части, но и растворяются, оставляя о себе пусть и будоражащие кровь, но мифы. Конечно, Золотая Орда просуществовала гораздо меньше, чем цивилизация майя, но что-то схожее у них есть. Представители цивилизации Мезоамерики тоже начали вымирать и покидать города ещё до прихода конкистадоров, к моменту экспансии уже оказались ослаблены. В судьбе Золотой Орды такую роль сыграли чума, смута и неумение подстроиться под исторические изменения.

Авторы Евгений Жуков