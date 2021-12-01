Главный хищник Атлантики: Почему существо размером с корову запрещено ловить и есть Попытка поймать это существо может обернуться плачевно — если охотник выживет, то его ждёт тюрьма. 30 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Под лежачий камень вода течёт ещё как!

Представьте себе камень с плавниками размером с корову. Это рыба гуаса, или тигровый малоглазый групер. Её также называют каменным окунем. Средний вес взрослой половозрелой особи достигает 200 килограммов. Зафиксированы также гиганты-рекордсмены весом до полутонны. В длину рыбина достигает двух с половиной метров.

Обитает каменный окунь в тёплых прибрежных водах Атлантического океана у берегов Южной и Северной Америки, а также Африки. Гуаса любит комфорт и предпочитает не напрягаться, проводя большую часть времени лёжа на отмели. Буровато-коричневая окраска позволяет гуасе маскироваться среди коралловых рифов и актиний. Охотится эта рыбина, тоже не тратя много энергии: затаившись среди кораллов, в расселинах скал или среди водорослей, гуаса, завидев жертву, просто раскрывает свой гигантский рот и всасывает свою дневную порцию.

Питается рыбой, ракообразными, головоногими моллюсками, морскими черепахами. Особи покрупнее замахиваются на небольших акул, барракуд и... людей. Так что для неопытных дайверов есть рекомендация обходить любые "крупные камни" стороной. По свидетельствам некоторых ныряльщиков, гуаса иногда выдаёт себя движением плавников, которые по контрасту с общей окраской довольно нарядные. Враги гуасы — крупные акулы и мурены.

Морские гермафродиты

Если что и заставляет "каменных окуней" уплывать на 500 километров от родных мест обитания, так это нерест. Места для размножения гуасы выбирают среди рифовых побережий, и всегда это одни и те же точки. Гуасу, или групера, можно смело назвать морским трансгендером. Всё происходит естественно и без хирургического вмешательства. Каждая особь рождается самкой, то есть женские клетки развиваются интенсивнее мужских. С приближением зрелости у групера запускается процесс созревания мужских клеток, по достижении её рыба-камень становится самцом.

Фото © Shutterstock

Половая зрелость у них наступает в возрасте пяти-шести лет. Учёные до сих пор считают биологию размножения гуас недостаточно изученной и относят их к гермафродитам. Пополняется популяция крайне неэффективно: большинство икринок съедают почти сразу после нереста, мальки становятся жертвами других хищников, путь от зародыша до гигантского камня крайне мучителен и опасен. Для смены одного поколения рыбам требуется порядка четырнадцати лет. К концу XX века гуасу едва не постигла участь стеллеровой коровы, карибского тюленя-монаха или китайского речного дельфина — они вымерли от нездоровой активности человека.

Диалоги о рыбалке

Люди очень быстро оценили питательные свойства "каменного окуня". Поймав одну 300-килограммовую особь, можно надолго обеспечить пропитанием небольшую семью. Ловили на спиннинг или путём троллинга — буксирования приманки при помощи моторной лодки или катера, а не то, что вы подумали. Любители подводной охоты с гарпуном также ловили свой кайф. Учитывая, что гуаса также заходит в речные дельты, протоки или мангровые болота, уязвимость её возрастала.

В период нереста, как и любая рыба, гуаса беззащитна и богата икрой. За период времени с 50-х под 80-е популяция этих гигантов сократилась до 2000 особей. Международный союз охраны природы (МСООП) внёс этот вид в список "находящихся в критическом состоянии". Были приняты меры, и с 1990 года в США, а с 1993 года в странах Карибского бассейна действует запрет на лов гуасы. Ещё раньше, в 1976 году, в США был принят закон Магнусона – Стивенса о сохранении рыбных запасов и управлении рыболовством.

Тюремный срок за рыбалку

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В Америке с рыбной ловлей вообще всё строго. За рыбалку без лицензии, а также за вылов рыбы с габаритами, превышающими установленные, можно лишиться лодки, снастей, расстаться с несколькими тысячами долларов, а то и сесть на полгода. Максимальный же срок за браконьерство составляет два года тюрьмы и штраф от 5000 до 10 000 долларов. Ловля "каменного окуня" разрешена сейчас в рамках спортивной рыбалки. Ловишь рыбу, стараясь её не повредить, фотографируешься — и отпускаешь.

Если же кажется, что можно найти тихое местечко и там вдоволь поохотиться на крупную вкуснятину, всегда найдутся свидетели, которые сообщат полиции о правонарушении. Но даже с учётом таких строгих мер популяция гуасы будет ещё долго восстанавливаться, если учитывать специфику её размножения. Уязвимость популяции тигровых малоглазых груперов не отменяет, однако, для незадачливого дайвера вероятности быть съеденным этой "коровой". Несколько лет назад трое дайверов отправились плавать в океане на своей яхте. Одного из них случайно "засосала" гуаса. Отбиться от рыбы, сила сжатия челюстей которой составляет несколько сотен килограммов, незадачливый любитель отдыха не смог.