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Как в СССР хотели построить мегадамбу через Берингов пролив ради глобального изменения климата

Оглавление
Курорт на Северном полюсе
Замороженные продукты по всему свету
Крымский мост 80-го уровня
Мегасооружения

То, что советские учёные пытались повернуть реки вспять, — не новость. Но мало кто знает, что "хозяева природы" планировали отмотать 80 миллионов лет назад, перекрыть Берингов пролив и изменить глобальный климат. Последствия могли быть самые катастрофические.

Опубликовано 15 января 2022, 21:40
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Фото © travelask.ru

Фото © travelask.ru

Курорт на Северном полюсе

После освоения целины, масштабного культивирования кукурузы, изобретения атомной бомбы, приручения мирного атома и запуска спутников в космос возможным казалось всё. Прежде чем осваивать другие планеты, советские учёные планировали подстроить Землю под запросы человека будущего. Во-первых, их не устраивал климат на Дальнем Севере. Там хорошо развиты рыболовство, налажена добыча полезных ископаемых, но сельское хозяйство никуда не годится. Да и вообще, на обширной территории СССР климат оставляет желать лучшего, а Сочи, Крыма и Кавказа на всех не хватит.

Если сравнить климат в Лондоне и Комсомольске-на-Амуре, которые находятся практически на одной широте, Туманный Альбион окажется предпочтительнее. И всё из-за атлантического течения Гольфстрим. Но в Тихом океане нет своего Гольфстрима, есть лишь Берингов пролив, и его холодные течения не дают теплу проникнуть на Север. Путь тёплых водных масс от Шпицбергена до Чукотского моря занимает пять лет, а ведь это время можно сократить в несколько раз.

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Замороженные продукты по всему свету

Когда-то всё так и было. На рубеже мезозоя и кайнозоя температура северных морей составляла 15 градусов, в Якутии росли тополя, в Гренландии — виноград, в Поволжье изобиловали пальмы. О ледяном покрове и речи не шло. Европа и Азия ещё не слились воедино. Между Атлантикой и Тихим океаном был налажен водообмен и теплообмен. 65 миллионов лет идиллии закончились. Суша поднялась. Сформировалась современная Евразия. Кстати, это один из самых молодых материков в геологическом отношении. Но водообмен между океанами нарушился, осталось три "ручья", один из которых — Гольфстрим.

Северные моря покрылись льдом, пошло интенсивное оледенение Севера. Учёный Пётр Борисов в середине 50-х заявил, что современная наука позволяет повернуть время вспять и сделать Север тёплым. Температура не будет падать ниже нуля. Люди будут ездить туда купаться и загорать, на деревьях будут расти апельсины и гранаты, северные колхозники будут снимать по три урожая в год, как это делают в Средиземноморье. Нужно лишь перекрыть Берингов пролив.

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Крымский мост 80-го уровня

Хрущёв пообещал в конце 50-х, что в 1980 году всё просвещённое человечество встретит новую эру коммунизма. Как раз к этому времени Пётр Фёдоров планировал реализовать свой проект. Если перекрыть Берингов пролив, это остановит холодные течения Тихого океана. Гольфстрим протянется вдоль северной границы России. Следующий этап — перекачка малосолёных и опреснённых вод северных морей в Тихий океан. Они замерзают быстрее океанических. Замёрзнув, эти воды перекроют доступ тёплых вод ко льдам. Гольфстрим протянется до Аляски. Это скажется благоприятно и на климате других регионов: на Аляске и в Канаде станет теплее, москвичам не нужно будет тратиться на куртки и шубы. Годовая норма перекачки — 140 тысяч кубических километров воды. Челлендж для Покорителя природы.

Фото © travelask.ru

Фото © travelask.ru

Но гладко, как водится, было на бумаге. Оказалось, что для перекачивания таких масс воды потребуются насосы мощностью в 25 миллиардов ватт. Для этого группа учёных из команды Петра Фёдорова предложила построить по обе стороны Берингова пролива сеть атомных электростанций. Миллионы, а возможно и миллиарды, долларов потребуется вложить, но какое это имеет значение, если в будущем решит почти все проблемы.

В 60-х был популярен научно-популярный утопический футуристический фильм, в котором был показан "СССР образца 2017 года". К тому времени человечество уже справилось с оледенением Севера, а по дамбе свободно ходили поезда на атомной тяге и суперсовременные автомобили. Если отмотать плёнку обратно в начало 60-х, возникала проблема со строительством дамбы. Она предполагалась из серии гигантских блоков, и это только основание. Почти 90 километров железобетона. Чтобы блоки уложить, нужно произвести серию взрывов, мощность каждого — несколько десятков мегатонн. В несколько тысяч раз мощнее бомбы, упавшей на Нагасаки.

Мегасооружения

В итоге после долгих изучений и расчётов проект закрыли. Мало того что он стоил слишком дорого, в ту пору началась активная фаза холодной войны и деньги требовались СССР на гонку вооружений. Плюс космическая программа. По мнению современных учёных, даже если бы атомные взрывы прошли без последствий, перекрытие Берингова пролива было бы чревато экстремальным снижением температуры в Японии и Полинезии. А также привело бы к ухудшению, вопреки прогнозам Фёдорова, климата на Камчатке, Аляске и в облагодетельствованной Канаде. Американские специалисты из Университета Колорадо отметили, что неизбежное таяние вечной мерзлоты привело бы к тотальному заболачиванию местности, высвобождению из-подо льдов метана, к парниковому эффекту и, как следствие, — к глобальной арктической эре.

Изменение климата во всех регионах привело бы к появлению новых вирусов и болезней, череде пандемий и вероятному вымиранию человечества. Так что проект Петра Фёдорова был хорош только для научно-фантастического романа. Интересно, что за пятьдесят лет до этого другой Фёдоров — Николай, философ и космист — предлагал воскрешать мёртвых и даже обосновывал, как это можно сделать. Этот проект назывался "Философия общего дела". Подумав, его тоже решили не реализовывать. Но косвенно идеи Николая Фёдорова привели к развитию теории космизма, к выводам Чижевского и в конечном итоге к развитию космонавтики. Так что, может быть, безумные идеи преобразователей природы ещё пригодятся в каком-нибудь менее разрушительном русле.

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков
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