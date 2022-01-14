Корабли в моей гавани: 5 российских технологий по строительству ледоколов, которые не может воссоздать Америка Некоторые из них охраняются не хуже ядерного оружия, хотя в построенном виде их могут изучить все желающие. 13 января, 21:40 Атомный ледокол "Арктика". Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Почему у США есть авианосцы, но нет атомного ледокола?

10 января 2022 года из своего первого похода вернулся новый ледокол "Арктика", построенный по проекту 22220. Судно водоизмещением 33,5 тысячи тонн помогало коммерческим судам проходить участки, толщина льда на которых достигала трёх метров. "Арктика" — первый, но не единственный атомный ледокол нового проекта. Всего в России может быть построено семь таких ледоколов, а первые два представителя проекта — "Арктика" и "Сибирь" — уже используются для проводки судов по Северному морскому пути. В 2022 году в строй планируют ввести ледокол "Урал", а в 2025 году могут достроить "Якутию" и "Чукотку". В перспективе ледоколы нового проекта должны сменить на посту корабли предыдущего поколения — двухреакторные атомные ледоколы "Ямал" и "50 лет Победы".

После завершения первого похода ледокола "Арктика" зарубежные эксперты стали изучать советский и российский опыт кораблестроения и пытались найти ответ на вопрос, почему атомный ледокольный флот есть у России, а в США, где смогли построить десяток атомных авианосцев, таких кораблей до сих пор нет. Атомных ледоколов у США не было в принципе, как и потребности обеспечивать коммерческие судоходные пути через зону Северного Ледовитого океана с трёхметровой толщиной льда. Однако ситуация, по мнению эксперта РСМД Василия Кашина, давно изменилась, США оказались не готовы к извлечению полезных ископаемых из недр Арктики.

Российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В плане развития ледокольного флота США сейчас далеки даже от Китая и Японии, построивших вполне приличные полярные исследовательские ледоколы. Американцы начали шевелиться относительно недавно, когда до президента Трампа дошли слухи, что Китай собирается строить собственный атомный ледокол. У американцев исторически было всего два тяжёлых ледокола — Polar Star и Polar Sea, введённых в строй в середине 1970-х. Polar Sea был выведен из эксплуатации в 2010-м и служил донором запчастей для единственного оставшегося Polar Star. То есть сейчас они свои интересы в Арктике фактически обеспечивать не могут, разве что очень ограниченно Василий Кашин Эксперт РСМД

Если не считаться с расходами, то решить можно практически любую задачу. Но каких технологий, благодаря которым у России появился современный ледокольный флот, нет у США? Попробуем разобраться.

Технология № 1 — хороший и недорогой ядерный реактор

Атомный ледокол "Вайгач". Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Построенные ещё в СССР ледоколы "Ямал" и "50 лет Победы" с двухреакторной ядерной энергетической установкой используются не всегда. Чаще в дело вступают два ледокола с однореакторной установкой мощностью около 50 тыс. л.с. — "Таймыр" и "Вайгач". Их дополняет атомный контейнеровоз "Севморпуть" с мощностью реакторной установки 40 тыс. лошадиных сил.

Новые ледоколы "Арктика" построены в лучших традициях советской школы — в экранированном зале установлены 2 ядерных реактора РИТМ-200 по 175 МВт каждый. Суммарно они выдают больше мощности, чем было до этого, — 81,5 тыс. лошадиных сил. Особенность энергетической установки корабля состоит в том, что изначально водо-водяной ядерный реактор, разработанный в ОКБМ имени И.И. Африкантова, проектировали для... плавучих атомных электростанций. В США небольшого по размерам и мощного ядерного реактора, который можно было бы адаптировать под ледоколы, в данный момент нет, да и строить атомные ледоколы в США пока не планировали.

О том, что ледокол нужен, говорилось долгие годы, ещё при администрации Буша. В 2010-м при Обаме разработали проект Polar Security Cutter Program. Дальше началась волокита, и только в 2017 году Трамп волевым решением распорядился их строить. Первый из них ожидается к 2024 году, второй — к 2025-му, третий — к 2027-му. Примерное водоизмещение — 22 тыс. тонн. Но атомным он не будет Василий Кашин Эксперт РСМД

Технология № 2 — виртуальное проектирование и место производства

Одной из особенностей российских ледоколов "Арктика" нового поколения стала полностью цифровая среда разработки. В ней проектировщики кораблей реализовали весь опыт, накопленный за много десятков лет. Первый атомный ледокол "Ленин" спустили на воду ещё в 1959 году, и с этого момента данных о работе кораблей в полярных льдах становилось всё больше.

Пульт управления на российском головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" проекта 22220. Атомный ледокол "Арктика". Фото © ТАСС/Демьянчук Александр

Проблема в том, что собственный опыт США в разработке и производстве таких кораблей практически утрачен. Для того чтобы максимально быстро и дёшево наверстать упущенное, создание и строительство ледоколов могут доверить Финляндии. Для того чтобы крепче привязать финнов к перспективам сотрудничества, американские лоббисты продавили поставку в страну истребителей F-35. Отзывом которых финнов могут шантажировать, если сделка с ледоколами пойдёт не по плану. К тому же проектировать новые американские ледоколы будут на базе немецкого RV Polarstern, поэтому вместо ледокола национальной постройки приходится брать с миру по нитке. Производством первых трёх кораблей проекта может заняться американская верфь VT Halter Marine, однако если корабль окажется удачным, то строить американские ледоколы будут за рубежом. Для сравнения: производство ледоколов в России можно наладить на любом судостроительном заводе.

Технология № 3 — высокопрочный корпус

Бывший заместитель начальника машинного отделения атомного ледокола "Советский Союз" Артём Бармин отмечал, что во время выходов на пиковую мощность два ядерных реактора ОК-900А позволяли кораблю водоизмещением 25 тыс. тонн проламывать лёд толщиной более трёх метров.

Внизу грохот стоял сильнейший, конечно, но американские самолёты-разведчики, переговоры которых военные перехватывали время от времени, называли ледокол гоночным за способность парить над кромкой льда и наваливаться на неё всем весом Артём Бармин Бывший заместитель начальника машинного отделения атомного ледокола "Советский Союз"

Внушительная ледопроходимость сохранилась и у новейших ледоколов проекта 22220 — они, как и их советские предки, способны пробивать трёхметровый лёд для проводки кораблей. Для сравнения: ледокол Береговой охраны США "Хили" пробивает лишь 1,6 метра льда.

Технология № 4 — люди, техника, инфраструктура

Эксперт РСМД Василий Кашин пояснил, что вопрос об атомном ледоколе в США обсуждался много раз, однако помимо обычной бюрократии так и не решён вопрос с финансированием ледоколов и их дальнейшей службой.

Отчасти задержки со сроками связаны со специфическим положением Береговой охраны в системе Вооружённых сил США. Они самые бедные, и на их потребности больше всего плюют. Плюс сумма на строительство нужна немалая — под два миллиарда долларов, которые ещё нужно было выбить из конгресса, конкурируя с флотом Василий Кашин Эксперт РСМД

К тому же у Береговой охраны США, в отличие от Росатомфлота, нет ни кадров, ни инфраструктуры, чтобы обслуживать корабли с атомными энергетическими установками. Как отмечает Василий Кашин, в США такие корабли мог бы обслуживать только флот, но ВМС США этим заниматься не хотят.

Технология № 5 — комбинированный флот неограниченной дальности

Ряд экспертов полагает, что стремление ограничиться лишь неатомными ледоколами может выйти США боком. Кроме того, что такие корабли даже при достаточном водоизмещении (порядка 23 тыс. тонн) не смогут пробираться к экономически важным зонам, любая поломка или происшествие ставят исход миссий на грань провала. У атомных ледоколов, которые есть в России, таких проблем нет. Для того чтобы пробраться через толщу льдов, используется крупный проходчик, а для перевозки груза — атомный контейнеровоз "Севморпуть". Сочетание атомных и неатомных кораблей позволяет создать арктический флот практически неограниченного радиуса действия, оперативность которого не зависит от погоды, температуры за бортом или остатков топлива.

Специалисты отмечают также, что последние технологические новинки США "внушают разочарование" и не позволяют однозначно утверждать, что США в обозримом будущем (в горизонте 10–15 лет) смогут догнать ледокольный флот России как по количеству, так и по качеству.

Авторы Сергей Андреев