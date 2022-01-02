КХЛ объявила об отмене запланированного на 3 января матча "Йокерит" — "Автомобилист"
Решение принято в связи с переводом на карантин по ковиду некоторых игроков уральской команды и невозможностью их замены.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уральским "Автомобилистом" и хельсинкским "Йокеритом" перенесён, сообщила пресс-служба лиги. По правилам, перед выездом за рубеж все команды проходят тестирование на коронавирусную инфекцию. И у некоторых игроков екатеринбургского клуба тесты показали сомнительные результаты.
"У нас есть некоторое количество сомнительных результатов, и, зная строгость финских ковид-протоколов, мы посоветовались с коллегами из "Йокерита" и КХЛ и решили на всякий случай перенести этот матч на более позднюю дату, которую сейчас обсуждаем с коллегами", — сказал ТАСС директор "Автомобилиста" Максим Рябков.
Как уточняется, игра между "Йокеритом" и "Автомобилистом" должна была пройти 3 января. Начало было запланировано на 21:30 по Екатеринбургу.
Напомним, в декабре 2021-го в клубе КХЛ "Йокерите" также объявили о вспышке коронавируса.
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