В Петербурге из жилой многоэтажки из-за пожара эвакуировали 50 человек

В Петербурге горит квартира в доме на улице Нахимова © Telegram / mashmoyka

В одной из квартир многоэтажки в Санкт-Петербурге произошёл пожар. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash на Мойке, виден чёрный дым, вырывающийся из окон, а также пламя. По словам автора видео, спасатели по пожарной лестнице вывели из горящей квартиры женщину.

На месте ЧП на улице Нахимова продолжают работать экстренные службы. О причинах возгорания пока не сообщалось. В ГУ МЧС России по Северной столице уточнили, что площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 50 человек.