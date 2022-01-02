В Петербурге из жилой многоэтажки из-за пожара эвакуировали 50 человек
Видео с места происшествия появились в Сети. Известно, что одну из жительниц дома пришлось спасать по пожарной лестнице.
В одной из квартир многоэтажки в Санкт-Петербурге произошёл пожар. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash на Мойке, виден чёрный дым, вырывающийся из окон, а также пламя. По словам автора видео, спасатели по пожарной лестнице вывели из горящей квартиры женщину.
На месте ЧП на улице Нахимова продолжают работать экстренные службы. О причинах возгорания пока не сообщалось. В ГУ МЧС России по Северной столице уточнили, что площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 50 человек.
Ранее Лайф писал, что в Иркутске из-за использования пиротехники загорелась обшивка верхних этажей многоэтажного дома. Спасатели эвакуировали из дома 53 человека, ещё 20 покинули здание самостоятельно.
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