Лайф узнал имена погибших в ДТП с автобусом в Рязанской области
Жертвами аварии стали четыре пассажира и один из водителей. Кроме того, 22 человека пострадали.
На месте ДТП © LIFE
Лайф узнал имена пяти человек, погибших в ДТП с автобусом в Рязанской области.
- Маркова А.В., 30 лет
- Ткачёва А.Б., 52 года
- Сапаров Р.К., 44 года
- Дробышевская П.А., 22 года
- Товакалов П.А., 47 лет — водитель
Напомним, авария произошла на 277-м километре трассы Р22 "Каспий" в девяти километрах юго-восточнее города Скопина. Автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, в 05:45 утра врезался в опору моста возле села Вослебово. По данным Лайфа, внутри находились 50 пассажиров и два водителя. Жертвами ДТП стали пять человек, 22 получили травмы. Для тех, кто не пострадал, развёрнут пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ.
По факту ДТП следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц, а полицейские — о нарушении правил дорожного движения.
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