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Лайф узнал имена погибших в ДТП с автобусом в Рязанской области

Жертвами аварии стали четыре пассажира и один из водителей. Кроме того, 22 человека пострадали.

2 января, 12:01
<p>На месте ДТП © LIFE</p>

На месте ДТП © LIFE

Лайф узнал имена пяти человек, погибших в ДТП с автобусом в Рязанской области.

  • Маркова А.В., 30 лет
  • Ткачёва А.Б., 52 года
  • Сапаров Р.К., 44 года
  • Дробышевская П.А., 22 года
  • Товакалов П.А., 47 лет — водитель
Попавший в ДТП в Рязанской области автобус за несколько часов до аварии столкнулся с авто

Попавший в ДТП в Рязанской области автобус за несколько часов до аварии столкнулся с авто

Напомним, авария произошла на 277-м километре трассы Р22 "Каспий" в девяти километрах юго-восточнее города Скопина. Автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, в 05:45 утра врезался в опору моста возле села Вослебово. По данным Лайфа, внутри находились 50 пассажиров и два водителя. Жертвами ДТП стали пять человек, 22 получили травмы. Для тех, кто не пострадал, развёрнут пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ.

Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области

Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области

По факту ДТП следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц, а полицейские — о нарушении правил дорожного движения.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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