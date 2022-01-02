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В МВД уточнили данные по ДТП в Рязанской области: Пять человек погибли, 16 пострадали

Авария произошла на 277-м км трассы Р-22 "Каспий" в девяти километрах юго-восточнее города Скопина.

2 января, 05:27

© ТАСС / Антон Новодережкин

МВД РФ уточнило данные по погибшим в ДТП с автобусом в Рязанской области. В результате аварии погибло пять человек, а не шесть, как сообщалось ранее. Напомним, источник Лайфа ранее также сообщал о пяти погибших.

"В результате ДТП погибло пять человек. 16 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", — заявили в министерстве.

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Авария произошла на 277-м км трассы Р-22 "Каспий" в девяти километрах юго-восточнее города Скопина. Автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, в 05:45 утра врезался в опору моста возле села Вослебово. По данным Лайфа, внутри находились 50 пассажиров и два водителя. Для тех, кто не пострадал, развёрнут пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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