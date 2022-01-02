В МВД уточнили данные по ДТП в Рязанской области: Пять человек погибли, 16 пострадали

ДТП случилось на 277-м километре трассы Р-22 «Каспий», примерно в девяти километрах к юго-востоку от Скопина.

МВД РФ уточнило данные по погибшим в ДТП с автобусом в Рязанской области. В результате аварии погибло пять человек, а не шесть, как сообщалось ранее. Напомним, источник Лайфа ранее также сообщал о пяти погибших.

"В результате ДТП погибло пять человек. 16 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", — заявили в министерстве.