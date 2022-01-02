Экс-советник Ющенко Ивасюк заявил, что Россия лишила Украину шансов на вступление в НАТО
По его мнению, североатлантический альянс прекратит своё существование раньше, чем Украина сможет стать его членом.
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Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко Валерий Ивасюк заявил, что Россия лишила Незалежную шансов на вступление в НАТО. По его мнению, североатлантический альянс прекратит своё существование раньше, чем Украина сможет стать его членом.
"Я глубоко убеждён в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит своё существование, чем Украина будет членом альянса", — сказал Ивасюк в эфире телеканала "Наш".
Ранее Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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