Экс-советник Ющенко Ивасюк заявил, что Россия лишила Украину шансов на вступление в НАТО

Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко Валерий Ивасюк заявил, что Россия лишила Незалежную шансов на вступление в НАТО. По его мнению, североатлантический альянс прекратит своё существование раньше, чем Украина сможет стать его членом.

"Я глубоко убеждён в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит своё существование, чем Украина будет членом альянса", — сказал Ивасюк в эфире телеканала "Наш".