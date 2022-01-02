Представитель АТОР Уманский предупредил о подорожании путешествий по РФ на 10% в 2022 году

В 2022 году цены на путешествия по России должны вырасти примерно на 10%. Такой прогноз дал глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.

"Я думаю, не избежать повышения в пределах 10% от неких средневзвешенных цен прошлого года. Это будет происходить. Это некая средняя температура по больнице. Ценообразование следует за спросом, и в пиковые периоды высокого спроса мы будем иметь большее повышение цен", — приводит слова Уманского Ura.ru.

Представитель АТОР уточнил, что подорожание внутреннего туризма обусловлено общим ростом цен.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что некоторые направления стали более доступными. Так, он подчеркнул, что никогда ранее нельзя было отправиться в путешествие на Сахалин с перелётом из Москвы за 35–38 тысяч рублей.

"Цены в два раза снизились на Байкал, в Тюмень, Казань, Шерегеш, Карелию. Именно чартерные рейсы при субсидиях государства удешевляют поездки", — добавил эксперт.