Капризов и Тарасенко вошли в тройку звёзд самой холодной "Зимней классики" НХЛ в истории
Нападающий "Миннесоты" в этой игре забросил 40-ю шайбу в энхаэловской карьере. Россиянин сделал это за 86 матчей и побил рекорд клуба.
Кирилл Капризов (слева) © ТАСС / AP
В НХЛ состоялся ежегодный хоккейный матч на открытом воздухе, известный под названием "Зимняя классика". Игра прошла на бейсбольном стадионе "Таргет-филд" в Миннеаполисе, встречались "Миннесота Уайлд" и "Сент-Луис Блюз".
Встреча завершилась победой блюзменов со счётом 6:4. Весомый вклад в это внесли российские игроки "Сент-Луиса" Павел Бучневич (голевая передача), Иван Барбашёв (гол + пас) и Владимир Тарасенко, который забросил шайбу и был признан третьей звездой матча. В составе "Миннесоты" голом и двумя голевыми передачами отличился Кирилл Капризов, его признали второй звездой встречи, а первой стал нападающий победителей Джордан Кайру (2+2).
The #WinterClassic goal:— NHL (@NHL) January 2, 2022
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Стоит отметить, что Капризов в этой игре забросил 40-ю шайбу в энхаэловской карьере. Россиянин сделал это за 86 матчей и побил рекорд Брайана Ролстона, который в 2006 году забил 40-й гол в своей 90-й игре.
Также добавим, что матч в Миннеаполисе стал самой холодной "Зимней классикой". Температура воздуха опустилась до минус 21 градуса по Цельсию, побив рекорд 2003 года.
А накануне Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве.
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