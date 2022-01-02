Фигуристка Евгения Медведева рассказала о смерти бабушки: Надеюсь, ты в лучшем мире сейчас

Фигуристка Евгения Медведева 1 января сообщила, что у неё умерла бабушка. Спортсменка опубликовала трогательный пост в "Инстаграме".

"Мой первый Новый год без тебя. Моё первое выступление без тебя. Надеюсь, тебе понравилось, бабуль. Я очень скучаю. Надеюсь, ты в лучшем мире сейчас и тебе там хорошо", — написала Медведева.

Пользователи в комментариях выразили спортсменке свои соболезнования. После проката на показательных выступлениях недавнего чемпионата России Медведева заплакала. Теперь подписчики поняли причину слёз.

"Женя, твоя бабушка была прекрасным человеком, её интервью про твоё детство до сих пор вызывает мурашки. Спасибо ей за тебя", "Она бы тобой гордилась", "Мы все будем помнить, как она приходила поддержать на соревнования и её показывали в трансляции", "А все гадали причину слёз Женечки", — написали подписчики фигуристки.

Бабушка Евгении Медведевой Валентина Лаврентьевна четыре года назад в интервью "Советскому спорту" рассказывала, что ездила на все старты внучки до того, как та перешла во взрослое фигурное катание. Также женщина отмечала, что во время просмотра катания Евгении катается вместе с ней. "Она едет — и я еду, она прыгает — и я прыгаю", — говорила Валентина Лаврентьевна.