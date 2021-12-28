Даня Милохин раскрыл, что на самом деле происходит у них с Женей Медведевой
Отношения тиктокера и фигуристки — чуть ли не самая обсуждаемая тема как у пользователей соцсети, так и у зрителей "Ледникового периода". Похоже, слухам пришёл конец.
Фото © Instagram/jmedvedevaj
На канале "Дикий Даник" вышел новый выпуск, и в этот раз проверять честность на детекторе лжи блогер позвал кумира молодёжи, тиктокера, а теперь и фигуриста Даню Милохина. Данияр вместе с Катей Адушкиной подняли множество сомнительных тем, но были и острые вопросы. Блогеры обсудили то, что интересовало всех фанатов Дани последние месяцы — что у них с Женей Медведевой.
Видео © YouTube / "ДИКИЙ ДАНИК"
Тиктокер признался, что когда "Ледниковый период" начался, у него закрадывались мысли рассмотреть фигуристку не только как партнёршу по танцам на льду, но и как спутницу жизни. Правда, за несколько месяцев совместной работы Даня осознал — встречаться с чемпионками он не будет никогда: "Потом понял, что это не моё! Она спортсменка, а спортсмены очень… другие люди. Не могут думать о чём-то больше".
Правда, фанаты тиктокера предполагают, что истинная причина, почему партнёры по шоу до сих пор не вместе, — то, что у Дани всё ещё остались чувства к его бывшей девушке Юле Гаврилиной. В том же выпуске "Детектора лжи" Милохин будто бы с горестью отметил, что теперь, когда они расстались с Юлией, она не хочет иметь с ним ничего общего, — даже встречаясь на одних мероприятиях, она делает вид, что они незнакомы.
Почему бывшая решила пойти на такие радикальные меры, остаётся загадкой. Известно, что Юля с Даней разошлись уже после начала "Периода", так что вполне возможно, причиной разрыва стали именно слухи о романе Милохина с фигуристкой. В подтверждение теории — то, как Юля высмеяла Медведеву. В одном из своих недавних видео девушка изображала неуклюжие пируэты на льду, якобы пародируя фигуристку.
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