Даня Милохин раскрыл, что на самом деле происходит у них с Женей Медведевой

На канале "Дикий Даник" вышел новый выпуск, и в этот раз проверять честность на детекторе лжи блогер позвал кумира молодёжи, тиктокера, а теперь и фигуриста Даню Милохина. Данияр вместе с Катей Адушкиной подняли множество сомнительных тем, но были и острые вопросы. Блогеры обсудили то, что интересовало всех фанатов Дани последние месяцы — что у них с Женей Медведевой.

Тиктокер признался, что когда "Ледниковый период" начался, у него закрадывались мысли рассмотреть фигуристку не только как партнёршу по танцам на льду, но и как спутницу жизни. Правда, за несколько месяцев совместной работы Даня осознал — встречаться с чемпионками он не будет никогда: "Потом понял, что это не моё! Она спортсменка, а спортсмены очень… другие люди. Не могут думать о чём-то больше".

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото © Instagram/jmedvedevaj

Правда, фанаты тиктокера предполагают, что истинная причина, почему партнёры по шоу до сих пор не вместе, — то, что у Дани всё ещё остались чувства к его бывшей девушке Юле Гаврилиной. В том же выпуске "Детектора лжи" Милохин будто бы с горестью отметил, что теперь, когда они расстались с Юлией, она не хочет иметь с ним ничего общего, — даже встречаясь на одних мероприятиях, она делает вид, что они незнакомы.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото © Instagram/jmedvedevaj