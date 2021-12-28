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Даня Милохин раскрыл, что на самом деле происходит у них с Женей Медведевой

Отношения тиктокера и фигуристки — чуть ли не самая обсуждаемая тема как у пользователей соцсети, так и у зрителей "Ледникового периода". Похоже, слухам пришёл конец.

28 декабря, 16:10

Фото © Instagram/jmedvedevaj

На канале "Дикий Даник" вышел новый выпуск, и в этот раз проверять честность на детекторе лжи блогер позвал кумира молодёжи, тиктокера, а теперь и фигуриста Даню Милохина. Данияр вместе с Катей Адушкиной подняли множество сомнительных тем, но были и острые вопросы. Блогеры обсудили то, что интересовало всех фанатов Дани последние месяцы — что у них с Женей Медведевой.

Видео © YouTube / "ДИКИЙ ДАНИК"

Тиктокер признался, что когда "Ледниковый период" начался, у него закрадывались мысли рассмотреть фигуристку не только как партнёршу по танцам на льду, но и как спутницу жизни. Правда, за несколько месяцев совместной работы Даня осознал — встречаться с чемпионками он не будет никогда: "Потом понял, что это не моё! Она спортсменка, а спортсмены очень… другие люди. Не могут думать о чём-то больше".

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото © Instagram/jmedvedevaj

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото © Instagram/jmedvedevaj

Правда, фанаты тиктокера предполагают, что истинная причина, почему партнёры по шоу до сих пор не вместе, — то, что у Дани всё ещё остались чувства к его бывшей девушке Юле Гаврилиной. В том же выпуске "Детектора лжи" Милохин будто бы с горестью отметил, что теперь, когда они расстались с Юлией, она не хочет иметь с ним ничего общего, — даже встречаясь на одних мероприятиях, она делает вид, что они незнакомы.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото © Instagram/jmedvedevaj

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото © Instagram/jmedvedevaj

Почему бывшая решила пойти на такие радикальные меры, остаётся загадкой. Известно, что Юля с Даней разошлись уже после начала "Периода", так что вполне возможно, причиной разрыва стали именно слухи о романе Милохина с фигуристкой. В подтверждение теории — то, как Юля высмеяла Медведеву. В одном из своих недавних видео девушка изображала неуклюжие пируэты на льду, якобы пародируя фигуристку.

Бывшая Дани Милохина высмеяла партнёршу тиктокера по "Ледниковому периоду" Медведеву

Бывшая Дани Милохина высмеяла партнёршу тиктокера по "Ледниковому периоду" Медведеву

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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