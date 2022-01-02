Хоккеист молодёжки Злодеев — об инциденте на рейсе в Канаде: Никто не вёл себя вызывающе
По словам спортсмена, в преддверии Нового года, может быть, кто-то и отмечал, но всё было в рамках приличий.
Дмитрий Злодеев © Instagram / zlodeev36
Хоккеист молодёжной сборной России Дмитрий Злодеев прокомментировал инцидент, случившийся на авиарейсе в Канаде, с которого сняли российскую команду — якобы из-за вызывающего поведения.
Напомним, ранее журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн заявила о снятии с рейса в Калгари российской и чешской молодёжных хоккейных сборных, которые должны были лететь во Франкфурт. Она утверждала, что некоторые спортсмены были пьяны, курили, отказывались надевать маски. Официального подтверждения этой информации нет. В свою очередь, российские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что команду сняли с рейса из-за главного тренера Сергея Зубова, который якобы нарушил правила.
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"Я даже не знаю, сколько всего пассажиров было. Три хоккейные команды и ещё столько же обычных людей, которые летели в Европу. Был канун Нового года, может быть, кто-то и отмечал, но никто не кричал и не вёл себя вызывающе", — сказал Злодеев ТАСС.
Спортсмен добавил, что лично к нему никто не обращался с замечаниями по поводу масок. По его словам, когда хоккеисты сели в самолёт, к ним подошёл стюард и напомнил, что маски должны закрывать нос всё время.
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"Предложил новые маски — и всё. Потом объявили, что нужно выйти из самолёта. Понятно, за маски могли ругать, но сейчас это обычное дело, она может сползти с носа во время разговора", — отметил хоккеист.
Как сообщал Лайф, молодёжный чемпионат мира по хоккею в Канаде остановили досрочно из-за случаев заражения коронавирусом среди игроков. До этого сборная России успела проиграть Швеции и победить Швейцарию.
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