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Житель Новосибирска зарезал бывшую девушку и станцевал на месте преступления

Его задержали. Выяснилось, что ранее парень был судим за вымогательство. Также, по предварительным данным, он употребляет наркотики.

2 января, 01:42

© Pixabay

Житель Новосибирска 30 декабря расправился со своей бывшей сожительницей в доме на улице Печатников. Мужчина поджидал свою жертву на первом этаже и напал на неё, когда она вышла из квартиры.

"30 декабря в обеденное время. Судя по всему, он её дожидался. Нанёс ножевые ранения, пять или шесть. Там установлено видеонаблюдение, всё попало на видео", — цитирует kp.ru представителя правоохранительных органов.

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По его словам, после убийства парень даже попозировал перед камерой и станцевал. 23-летняя девушка скончалась не сразу, но к моменту прибытия скорой помощи она уже была мертва.

Злоумышленник задержан, им оказался 25-летний безработный, предположительно, он употребляет наркотики. Также ранее он был судим за вымогательство.

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"Благодаря грамотно проведённым следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции был задержан фигурант по делу. Им оказался ранее судимый 25-летний бывший сожитель девушки", — сообщили в СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее житель Рязанской области из ревности до смерти забил 62-летнюю жену железным прутом. Расправу 42-летний мужчина учинил во время попойки. Сначала избил приятеля, а затем переключился на возлюбленную.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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