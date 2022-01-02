Житель Новосибирска зарезал бывшую девушку и станцевал на месте преступления
Его задержали. Выяснилось, что ранее парень был судим за вымогательство. Также, по предварительным данным, он употребляет наркотики.
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Житель Новосибирска 30 декабря расправился со своей бывшей сожительницей в доме на улице Печатников. Мужчина поджидал свою жертву на первом этаже и напал на неё, когда она вышла из квартиры.
"30 декабря в обеденное время. Судя по всему, он её дожидался. Нанёс ножевые ранения, пять или шесть. Там установлено видеонаблюдение, всё попало на видео", — цитирует kp.ru представителя правоохранительных органов.
По его словам, после убийства парень даже попозировал перед камерой и станцевал. 23-летняя девушка скончалась не сразу, но к моменту прибытия скорой помощи она уже была мертва.
Злоумышленник задержан, им оказался 25-летний безработный, предположительно, он употребляет наркотики. Также ранее он был судим за вымогательство.
"Благодаря грамотно проведённым следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции был задержан фигурант по делу. Им оказался ранее судимый 25-летний бывший сожитель девушки", — сообщили в СУ СКР по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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