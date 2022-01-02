Спустя сутки после Дня космонавтики: ВНИИ ГОЧС предупредил о приближении к Земле опаснейшего астероида Апофис в 2029 году
По прогнозам экспертов, энергия, высвободившаяся при возможном столкновении небесного тела c Землёй, составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире термоядерной бомбы.
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Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн очень близко подлетит к Земле — на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Это должно произойти лишь весной 2029 года, предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС РФ).
По прогнозам экспертов, потенциально опасное приближение астероида случится спустя сутки после Дня космонавтики — 13 апреля 2029 года. Специалисты отметили, что энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c Землёй, составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.
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"Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду", — указано в прогнозе ВНИИ ГОЧС, передаёт РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что к Земле несутся два потенциально опасных астероида. Один из них (астероид 2013 YD48) размером с часовую башню Биг-Бен, а второй (астероид 7482 YD48) в два раза больше, чем небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг. Согласно расчётам, первый пройдёт мимо Земли 11 января на расстоянии 5,6 млн километров. Астероид 7482 YD48 должен приблизиться к планете 18 января на расстояние 0,013 астрономической единицы. По классификации Центра изучения околоземных объектов NASA, это считается "близким подходом".
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