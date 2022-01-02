Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн очень близко подлетит к Земле — на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Это должно произойти лишь весной 2029 года, предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС РФ).

По прогнозам экспертов, потенциально опасное приближение астероида случится спустя сутки после Дня космонавтики — 13 апреля 2029 года. Специалисты отметили, что энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c Землёй, составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.

"Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду", — указано в прогнозе ВНИИ ГОЧС, передаёт РИА "Новости".