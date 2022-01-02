Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров заявил, что его экс-супруга изменяла ему, когда они ещё были в браке. Об этом он рассказал в "Инстаграме".















В последнее время Бородина всё чаще проводит время с бывшим другом Омарова — Тимофеем Симищенко. Поклонники считают, что у них роман. Омаров резко высказался по этому поводу, отметив, что экс-супруга была неверна ему в браке.

"Пацаны, будьте осторожны с друзьями! Они могут... (нецензурная лексика. — Прим. Лайфа) вашу жену! Я уже год как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, но только не с моей шестёркой", — написал Омаров в сториз.

Он добавил, что у него есть доказательства неверности бывшей избранницы, включая видеоподтверждение.

"Вас с Новым годом, а меня — с новой реальностью! Если вы думаете, что я не знал об этом, то у меня есть видеоподтверждение. Я слышал за стеной. Разговоры за спиной", — подчеркнул Омаров.

Мужчина отметил, что вырос вместе с Тимофеем и ему говорили, что тот "как сыр с плесенью", однако он всё равно верил в дружбу. Также Омаров заявил, что Симищенко должен ему три миллиона.