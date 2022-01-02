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"Год догадывался": Курбан Омаров публично обвинил бывшую жену Бородину в измене со своей "шестёркой"

Бизнесмен отметил, что у него есть доказательства неверности бывшей избранницы, включая видеоподтверждение.

2 января, 00:45
<p>Ксения Бородина и Курбан Омаров © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CM4Fa5Rg9Jl/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">borodylia</a></p>

Ксения Бородина и Курбан Омаров © Instagram / borodylia

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров заявил, что его экс-супруга изменяла ему, когда они ещё были в браке. Об этом он рассказал в "Инстаграме".

  • Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow
    Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow
  • Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow
    Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow
  • Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow
    Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow
  • Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow
    Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow
  • Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow
    Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow
  • Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow
    Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow
  • Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow
    Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow

Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, что бывшая жена ему изменяла © Instagram / zimamoscow

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В последнее время Бородина всё чаще проводит время с бывшим другом Омарова — Тимофеем Симищенко. Поклонники считают, что у них роман. Омаров резко высказался по этому поводу, отметив, что экс-супруга была неверна ему в браке.

"Пацаны, будьте осторожны с друзьями! Они могут... (нецензурная лексика. — Прим. Лайфа) вашу жену! Я уже год как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, но только не с моей шестёркой", — написал Омаров в сториз.

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Он добавил, что у него есть доказательства неверности бывшей избранницы, включая видеоподтверждение.

"Вас с Новым годом, а меня — с новой реальностью! Если вы думаете, что я не знал об этом, то у меня есть видеоподтверждение. Я слышал за стеной. Разговоры за спиной", — подчеркнул Омаров.

Мужчина отметил, что вырос вместе с Тимофеем и ему говорили, что тот "как сыр с плесенью", однако он всё равно верил в дружбу. Также Омаров заявил, что Симищенко должен ему три миллиона.

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Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году, устроив шикарную свадьбу. Вскоре у пары родилась дочка. При этом ведущая уже тогда жаловалась на предательство мужа — он изменил ей за десять дней до родов. В июне этого года Бородина подала документы на развод с супругом, которого заставали в обществе молодых экс-участниц "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. Брак был расторгнут 7 сентября.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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