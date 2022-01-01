Как Лолита опустилась на самое дно, прежде чем в 58 лет расцвести после развода

От чудесного преображения 58-летней певицы Лолиты Милявской просто невозможно оторвать глаз — за последний год артистка похорошела и помолодела настолько, что на каждой звёздной вечеринке вокруг неё вьются коллеги-мужчины. Артистка честно признаётся, как достигла таких результатов, в "Инстаграме", раскрывая все подробности — даже самые неприятные. И за неё сложно не порадоваться, особенно если вспомнить, какой непростой путь ей пришлось перед этим пройти.

Роковой брак

Видео © YouTube / Helga Runnen

За эффектной и раскованной Лолитой мужчины бегали всегда — и как их тут винить? Стоило певице появиться на горизонте, как все остальные девушки отходили на второй план. Так Лола охмурила своего первого и второго мужей, но настоящая история любви у неё случилась с Александром Цекало. С ним артистка познакомилась ещё в Одесской филармонии, когда певица была впервые замужем. Лолита и Александр ругались над каждой мелочью, касающейся работы, но постепенно скандалы переросли в дружбу, а потом и в любовь.

Вот только оба они уже состояли в отношениях, поэтому о романе пришлось забыть. Второй брак Лолиты (фиктивный, ради гражданства) прошёл незамеченным, пока мысли певицы занимал один лишь Цекало. Зато через год, расставшись со вторым мужем, артистка наконец-то сошлась с Александром, и их отношения просуществовали 12 лет.

Фото © YouTube / Дмитрий Колокольцев

В то время популярность набирал их кабаре-дуэт "Академия". Из малоизвестных артистов парочка превратилась в суперзвёзд, которых приглашали на все концерты, огоньки и капустники. Постепенно работа стала душить любовь и нежность, ведь оба партнёра обладали сильными характерами, на компромисс идти никто не хотел. И Лолита, и Александр начали искать утешения и понимания на стороне, оставаясь вместе лишь фиктивно.

Неожиданный ребёнок

Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Никаких детей певица не планировала, поэтому поздняя беременность — в 35 лет — стала для неё полным сюрпризом. Имя возлюбленного Лолита держала в тайне, поэтому Цекало благородно согласился вступить с ней в настоящий брак, чтобы ребёнка оформили на него. В 1998 году пара расписалась, не особенно понимая, что делать дальше. Популярность их дуэта начала сходить на нет, и у Лолиты, которая постоянно нервничала из-за работы, случились преждевременные роды. Маленькая Ева родилась весом всего в 1200 граммов.

Разумеется, это повлекло за собой проблемы. Здоровье девочки было на нуле, она отставала в развитии, как и любой недоношенный ребёнок. Лолита разрывалась между малышкой и работой, которая не позволяла брать долгие перерывы. В итоге чем-то пришлось жертвовать — и из её жизни навсегда ушли кабаре-дуэт "Академия" и Александр Цекало, с которым Лола развелась спустя пару лет.

Фото © ТАСС / Виктор Борисов

Девочка сразу начала демонстрировать необычное поведение. Она была слишком эмоционально чувствительной. Слушая грустные песни, она могла расплакаться, особенно если их исполняла сама Лолита. Она вспоминала в одном из интервью, как четырёхлетняя Ева стояла за кулисами и причитала со слезами на глазах: "Маме больно! Маме плохо!" — не понимая, что это только образ. Тогда Лолита поняла, что с дочерью будет непросто.

Лолита растила Еву с пониманием, что Александр — её настоящий папа, поэтому была по-настоящему зла и расстроена, когда Цекало предпочёл самоустраниться. До четырёх лет он ещё навещал дочь, но после заменил встречи редкими звонками. Да и то приходилось ему напоминать. "Я звонила ему, говорила, поздравь Еву с днём рождения — и только тогда он связывался с ней", — вздыхала певица перед журналистами. Лолита объясняла дочери, что иногда люди слишком заняты для визитов. Сперва Ева постоянно спрашивала, где папа, а потом перестала.

Фото © Instagram / lolitamilyavskaya

О биологическом отце дочери Лолита молчит до сих пор, иногда давая крупицы информации. В Сети смогли проанализировать её подсказки, вычислив родителя Евы. По мнению интернет-детективов, им стал Арнольд Спиваковский. Он работал администратором на телевидении, заместителем директора гостиницы "Пекин" и был связан с криминальным миром. Лолита не скрывала их роман, а также то, насколько дорог он был ей. Певица посвятила ему трогательный пост, когда Спиваковский умер в испанской тюрьме. "В моей жизни ты сыграл главную роль", — написала она в "Инстаграме". Но вот подарил ли он ей ребёнка на самом деле? Придётся ждать комментария самой Лолиты.

Спираль закручивается

Фото © Instagram / lolitamilyavskaya

У Лолиты настала тяжёлая полоса в и без того нелёгкой жизни. Ей приходилось выстраивать сольную карьеру, чтобы зарабатывать на содержание маленькой дочери, которую певице пришлось отправить к маме на Украину. Разлука с Евой тоже разбивала сердце артистки, но выбора не было. К этому же добавлялись постоянные волнения за дочь — у девочки обнаружили синдром Аспергера, она не умела постоять за себя, её постоянно кто-то обижал. "У неё не было моего пробивного характера", — признавалась Лолита, а позже добавляла, что это хорошо. Она бы не хотела для Евы такой судьбы — всегда сильной женщины, взваливающей все проблемы на себя.

В личной жизни было тоже что-то непонятное — она познакомилась с бизнесменом Александром Зарубиным. Он был поражён Лолитой в самое сердце и, что самое главное, принял маленькую Еву как свою. Он сильно помогал с её лечением и воспитанием, о чём певица не забывает и благодарна до сих пор. Брак с новым мужем продлился пять лет и завершился в 2009 году. В то же время Лола начала активнее прикладываться к бутылке. Артистка и так была не прочь выпить в хорошей компании, но в последние годы алкоголь стал способом забыть ненадолго о проблемах. Однако никаких серьёзных последствий её увлечение пока не дало.

Всё по наклонной

Фото © ИТАР-ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Пятым официальным мужем Лолиты стал молодой фитнес-тренер Дмитрий Иванов, которого певица сперва приняла за стриптизёра. Тогда за артистку радовались все — несомненно, красавец-муж сможет вдохнуть жизнь в Лолу, которая хоть и вела себя на публике как обычно, но стала заметно выдыхаться. Рядом со спортивным и заботливым Дмитрием Лолита действительно расцвела, а вот потом конфетно-букетный период закончился, когда она осознала, что муж натурально сидит у неё на шее.

Дмитрий никак финансово не участвовал в их семейной жизни, но при этом требовал подарки с Лолиты, не говоря даже простого "спасибо". Ситуация ухудшилась, когда супруг угодил в секту, которая скрывалась под видом курсов по личностному росту. Там с него тянули деньги, которые Дмитрий тянул с певицы. Вызволять суженого из лап сектантов Лолите пришлось самой. А муж отплатил ей от души — заведя молодую любовницу, подарки которой он покупал на деньги знаменитой жены.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

У артистки просто опустились руки. Она перестала следить за собой, а единственным, кто понимал её, был алкоголь. Такие действия сильно сказались на внешности певицы. Она набрала вес, заметно постарела и забросила какие-либо попытки выглядеть так, как раньше. В 57 лет ей можно было дать гораздо больше, и это разбивало сердце поклонникам. Но они считали, что Лола просто расслабилась, найдя своего идеального мужчину.

Десять лет визуально роскошной жизни Лолита решила разрушить в один вечер, вернувшись с гастролей. "Я налила себе джина с тоником, высказала ему всё в лицо и вышвырнула из квартиры с вещами. Хватит с меня", — с болью вспоминала Лолита. Она сразу же подала на развод. Обиженный Дмитрий тут же принялся ходить по скандальным телешоу и поливать грязью "неблагодарную" супругу. Пятый муж Лолиты обошёлся с ней так, как никогда не позволяли себе остальные. Та эффектная женщина, за которой кавалеры бегали хвостом, была унижена и раздавлена. Но ненадолго.

"Пошлю его на..."

Фото © Instagram / lolitamilyavskaya и ТАСС / Елизавета Клементьева

Избавившись от балласта и насмотревшись на похорошевших коллег — Лариса Долина сделала очень эффектный камбэк, похудев на 20 килограммов и сменив стиль, — Лолита решила, что хоронить себя ещё рано. Она обратилась к эндокринологу и сдала анализы, которые показали: чтобы похудеть, нужно отказаться от винограда, бананов и алкоголя. Артистка так и сделала. А все тренировки отметены были сразу же. "Никакая сила меня в зал не загонит", — признавалась в своей нелюбви к фитнесу Лолита.

Она сконцентрировалась на диете, а отказ от алкоголя сделал с ней настоящие чудеса. Позднее певица признавалась, что после трёх месяцев её совершенно перестало тянуть к выпивке, поэтому сразу прошли отёки и стал уходить лишний вес. Артистка сменила стиль, начав одеваться по-молодёжному и вспомнив, что стыд она видела только в словарях. Лола в откровенных нарядах принялась оголять пикантные места на концертах, чем мгновенно напомнила прошлую себя.

Фото © ТАСС / Анна Салынская и ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В резком похудении "доброхоты" из Сети заподозрили операции по уменьшению желудка, но Лолита бы обманывать не стала. Артистка и так рассказывала в "Инстаграме" о всех своих изменениях, совершенно не волнуясь о том, как она выглядит в глазах подписчиков. Так, Лолита призналась, что удаляла второй подбородок и делала блефаропластику, чтобы убрать нависшее веко. С такими новшествами она действительно стала смотреться моложе. В пластической хирургии артистка не видит ничего плохого, главное, по её мнению, не увлекаться.

Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева и ТАСС / Елизавета Клементьева