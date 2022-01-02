В России начал действовать налог на вклады свыше миллиона рублей

С 2022 года граждане, хранящие на банковских вкладах свыше миллиона рублей, будут должны уплатить налог с процентного дохода. Соответствующий закон вступил в силу 1 января.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% будет взиматься с совокупного процентного дохода по вкладам за истекший год за вычетом необлагаемой суммы — произведения миллиона рублей и ключевой ставки Банка России на 1 января. В 2021 году необлагаемый доход составил 42,5 тысячи рублей (1 января 2021 года ставка ЦБ равнялась 4,25%).

Заполнять декларации россиянам не придётся, банки самостоятельно направят в налоговые органы необходимые документы. Налоговые платёжки придут россиянам осенью, уплатить сбор нужно будет к 1 декабря. Сумму процентов, выплаченных за год вкладчику, вычислит искусственный интеллект. Новые правила не коснутся зарплатных счетов и счетов эскроу.