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В России начал действовать налог на вклады свыше миллиона рублей

Необлагаемый доход в 2022 году составит 85 тысяч рублей, так как ключевая ставка ЦБ на 1 января равнялась 8,5%.

2 января, 00:24

© Pixabay

С 2022 года граждане, хранящие на банковских вкладах свыше миллиона рублей, будут должны уплатить налог с процентного дохода. Соответствующий закон вступил в силу 1 января.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% будет взиматься с совокупного процентного дохода по вкладам за истекший год за вычетом необлагаемой суммы — произведения миллиона рублей и ключевой ставки Банка России на 1 января. В 2021 году необлагаемый доход составил 42,5 тысячи рублей (1 января 2021 года ставка ЦБ равнялась 4,25%).

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Заполнять декларации россиянам не придётся, банки самостоятельно направят в налоговые органы необходимые документы. Налоговые платёжки придут россиянам осенью, уплатить сбор нужно будет к 1 декабря. Сумму процентов, выплаченных за год вкладчику, вычислит искусственный интеллект. Новые правила не коснутся зарплатных счетов и счетов эскроу.

Ранее налог по вкладу нужно было платить, только если процентная ставка по нему превышала ключевую ставку ЦБ РФ на пять процентных пунктов и более.

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Напомним, что на 1 января ключевая ставка ЦБ составила 8,5%. Соответственно, не облагаемый налогом доход по вкладам в 2022 году равен 85 тысячам рублей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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