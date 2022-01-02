В России начал действовать налог на вклады свыше миллиона рублей
Необлагаемый доход в 2022 году составит 85 тысяч рублей, так как ключевая ставка ЦБ на 1 января равнялась 8,5%.
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С 2022 года граждане, хранящие на банковских вкладах свыше миллиона рублей, будут должны уплатить налог с процентного дохода. Соответствующий закон вступил в силу 1 января.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% будет взиматься с совокупного процентного дохода по вкладам за истекший год за вычетом необлагаемой суммы — произведения миллиона рублей и ключевой ставки Банка России на 1 января. В 2021 году необлагаемый доход составил 42,5 тысячи рублей (1 января 2021 года ставка ЦБ равнялась 4,25%).
Заполнять декларации россиянам не придётся, банки самостоятельно направят в налоговые органы необходимые документы. Налоговые платёжки придут россиянам осенью, уплатить сбор нужно будет к 1 декабря. Сумму процентов, выплаченных за год вкладчику, вычислит искусственный интеллект. Новые правила не коснутся зарплатных счетов и счетов эскроу.
Ранее налог по вкладу нужно было платить, только если процентная ставка по нему превышала ключевую ставку ЦБ РФ на пять процентных пунктов и более.
Напомним, что на 1 января ключевая ставка ЦБ составила 8,5%. Соответственно, не облагаемый налогом доход по вкладам в 2022 году равен 85 тысячам рублей.
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