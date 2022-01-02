НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Эгейском море найдена потопленная 80 лет назад итальянская подводная лодка Jantina

5 июля 1941 года британская субмарина HMS Torbey ударила по ней торпедами и затопила. С тех пор Jantina лежала на глубине 103 метров.

1 января, 23:47
<p>Подводная лодка Jantina. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AegeanNative/status/1476145225563258882" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AegeanNative</a></p>

Подводная лодка Jantina. Фото © Twitter / AegeanNative

В Греции водолазы обнаружили на дне Эгейского моря итальянскую подводную лодку Jantina, которая пропала 80 лет назад. Об этом сообщает издание Express.

Субмарину спустили на воду в 1932 году, она участвовала в гражданской войне в Испании. 5 июля 1941 года подлодка была потоплена торпедами с британской субмарины HMS Torbey после того, как вышла с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту. Спастись тогда удалось только шести морякам, которые смогли доплыть до острова Миконос.

"История морского боя словно головоломка, и эта находка — часть этой головоломки. Прямое противостояние подводных лодок — редкое событие", — приводит издание слова одного из участников поисков.

В Карском море нашли атомный реактор советской подлодки К-19

В Карском море нашли атомный реактор советской подлодки К-19

Последнее пристанище Jantina нашла к югу от Миконоса на глубине 103 метров. Подлодку смогли опознать при помощи записей Управления военно-морской истории Италии.

А в середине июля прошлого года в Финском заливе нашли подлодку Маринеско, пропавшую в 1944 году. Эстонские специалисты обнаружили её с помощью гидролокатора. Ранее судно безрезультатно искали более трёх лет на территории России.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1