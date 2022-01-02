В Эгейском море найдена потопленная 80 лет назад итальянская подводная лодка Jantina

В Греции водолазы обнаружили на дне Эгейского моря итальянскую подводную лодку Jantina, которая пропала 80 лет назад. Об этом сообщает издание Express.

Субмарину спустили на воду в 1932 году, она участвовала в гражданской войне в Испании. 5 июля 1941 года подлодка была потоплена торпедами с британской субмарины HMS Torbey после того, как вышла с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту. Спастись тогда удалось только шести морякам, которые смогли доплыть до острова Миконос.

"История морского боя словно головоломка, и эта находка — часть этой головоломки. Прямое противостояние подводных лодок — редкое событие", — приводит издание слова одного из участников поисков.

Последнее пристанище Jantina нашла к югу от Миконоса на глубине 103 метров. Подлодку смогли опознать при помощи записей Управления военно-морской истории Италии.