В Эгейском море найдена потопленная 80 лет назад итальянская подводная лодка Jantina
5 июля 1941 года британская субмарина HMS Torbey ударила по ней торпедами и затопила. С тех пор Jantina лежала на глубине 103 метров.
Подводная лодка Jantina. Фото © Twitter / AegeanNative
В Греции водолазы обнаружили на дне Эгейского моря итальянскую подводную лодку Jantina, которая пропала 80 лет назад. Об этом сообщает издание Express.
Субмарину спустили на воду в 1932 году, она участвовала в гражданской войне в Испании. 5 июля 1941 года подлодка была потоплена торпедами с британской субмарины HMS Torbey после того, как вышла с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту. Спастись тогда удалось только шести морякам, которые смогли доплыть до острова Миконос.
"История морского боя словно головоломка, и эта находка — часть этой головоломки. Прямое противостояние подводных лодок — редкое событие", — приводит издание слова одного из участников поисков.
Последнее пристанище Jantina нашла к югу от Миконоса на глубине 103 метров. Подлодку смогли опознать при помощи записей Управления военно-морской истории Италии.
А в середине июля прошлого года в Финском заливе нашли подлодку Маринеско, пропавшую в 1944 году. Эстонские специалисты обнаружили её с помощью гидролокатора. Ранее судно безрезультатно искали более трёх лет на территории России.
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