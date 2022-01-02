В Петербурге с 2 января ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров

В Санкт-Петербурге с воскресенья, 2 января, ввели QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли — за рядом исключений. Соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (CoViD-19)" подписал ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенёсшим заболевание либо имеющим медотвод, начнёт действовать с 2 января. Для объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания) начало действия аналогичного условия также переносится на 2 января", — сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в Петербурге предполагалось ввести ещё 1 декабря, затем — с 27 декабря. Однако в итоге власти решили перенести введение этого требования на 2 января.

Добавим, что в Петербурге уже ввели QR-коды для посещения театров и музеев, концертных и выставочных залов, цирков и кинотеатров. Кроме того, их нужно предъявлять при визите в бассейны, фитнес-центры и другие спортивные залы, а также при посещении развлекательных заведений.