Год больших перемен: Чего ждать от 2022-го по предсказаниям Ванги и Нострадамуса Появились трактовки пророчеств знаменитых предсказателей прошлого на 2022 год. 1 января, 21:40 Ванга. Фото © gorodche.ru

Энергетический кризис

Болгарская провидица Ванга когда-то предсказала Вторую мировую войну, появление Гитлера, появление ядерного оружия, перестройку и развал СССР. Каждый год толкователи находят всё новые и новые ключи к разгадкам будущего. На этот раз они касаются энергетики и богатства.

Ванга (фото из семейного архива). Фото © ТАСС

По мнению специалистов, Ванга на 2022 год напророчила, что для человечества "откроется новый источник энергии, который будет "мощнее, чем Солнце". Причём он придёт на Землю с Венеры. По её словам, естественные источники в следующем году истощатся, поэтому человечество ждёт "переломный момент".

Ещё одним пророчеством Ванги на будущий год стала весть о богатстве человечества. При этом оно не будет связано с деньгами. Толкователи полагают, что это как-то связано с активным развитием крипторынка и электронных банковских систем.

Технический прогресс и глобальные события

Живший намного раньше болгарской целительницы французский алхимик и фармацевт Нострадамус, известный более своими предсказаниями, также оставил, по мнению толкователей, пророчества на 2022 год. Интересно, что некоторые из них совпадают с тем, что говорила Ванга. Согласно трактовкам, человечество сможет справиться с глобальным потеплением, в достаточной степени освоив альтернативную энергетику.

Нострадамус. Фото © Wikipedia

Ещё одним пророчеством стали международные отношения. Хоть в XVI веке, когда жил Нострадамус, не было ещё разделения на Северную и Южную Корею, но тем не менее на 2022 год он спрогнозировал их объединение вновь. Кроме того, одно из предсказаний касается России и Украины, которые в будущем помирятся.

Закат Facebook и новая гонка вооружений

Свой прогноз на будущий год, но более приближённый к реальности, дали эксперты датского инвестиционного банка Saxo Bank, который публикует прогнозы уже 19 лет. Они предполагают в 2022-м такие события, как появление женщин-инвесторов, недовольных гендерным неравенством, новая гонка вооружений и холодная война, а также закат популярности Facebook и Spotify.

Главной темой этих предсказаний, которые в банке назвали "шокирующими", стала "революция". Но это не физическое свержение правительств, а моменты, подобные, по словам директора по инвестициям, озарению, которые вызывают изменения в мышлении и поведении, а также отказ от прежних парадигм. Касаться это будет снова той же энергетики. Но, по мнению экспертов, политики, наоборот, продолжат вкладывать в ископаемое топливо и приостановят свою борьбу с глобальными климатическими процессами.

Потеряет свою популярность Facebook. Банкиры считают, что молодёжь покинет платформу в знак протеста против использования компанией персональных данных для получения прибыли.

Что касается политики, то на неё в глобальном смысле повлияют промежуточные выборы в Конгресс США. Возникнет тупик по поводу подтверждения окончательных результатов выборов в Сенат и Палату представителей, что приведёт к тому, что Конгресс не сможет начать работу по графику в начале 2023 года. А всё это, конечно, затронет и глобальную экономику.

В геополитическом смысле Saxo Bank прогнозирует, что в 2022 году начнётся массовая гонка гиперзвуковых вооружений среди лидирующих по военному потенциалу стран, поскольку ни одна из них не захочет чувствовать себя отстающей.

Авторы Алексей Соков