Предсказания, которые сбылись: 7 прогнозов Стивена Хокинга о сверхрасе, чёрной дыре и другом Лишённый возможности двигаться, Стивен Хокинг так развил свой мозг, что сумел стать одним из самых известных футурологов в мире. Многие его предсказания оказались верными. 18 сентября, 21:40 Фото © Getty Images / Paul. E. Alers / NASA

Стивен Хокинг завершил свой жизненный путь 14 марта 2018 года. Страдая от редкой болезни, практически полностью парализованный, он сумел прожить до 76 лет и стать кем-то вроде пророка от научного мира. Он был автором многочисленных научных работ, открыл особое излучение чёрных дыр, которое было названо в его честь. В 1988 году Хокинг написал монографию "Краткая история времени", которая сделала из него звезду научно-популярной литературы.

1. Инопланетяне, безусловно, существуют

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Учёный достаточно много рассуждал об инопланетянах, полагая, что где-то в этом мире они обязательно есть. — Моему математическому мозгу числа сами по себе достаточны, чтобы принять существование инопланетян. Это что-то очень рациональное, — говорил Хокинг, принимая в расчёт размер Вселенной.

Однако в рамках своих рассуждений он пришёл к неприятному выводу, что контакт с инопланетными существами не сулит жителям Земли ничего доброго. Существа, имеющие технологии и возможности долететь из далёких миров в нашу систему, скорее всего, окажутся на принципиально ином уровне развития, чем мы. По мнению учёного, разница потенциалов аналогична колонизации Америки, когда небольшая горстка конкистадоров захватила и уничтожила величайшее государство Мезоамерика. При встрече с инопланетянами ничего, кроме рабства и резервации, землян ожидать не может.

2. Угроза искусственного интеллекта

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Профессор Хокинг полагал, что в будущем компьютеры смогут превзойти человечество в силе интеллекта. Опасаясь того, что техника может выйти из-под контроля, в какой-то момент решив, что люди больше не нужны, в интервью 2017 года он сказал:

— Это джинн из бутылки. Нам нужно двигаться вперёд и развивать искусственный интеллект, но мы также должны помнить, что он действительно опасен. Я боюсь, что ИИ может вообще заменить людей. Если люди разрабатывают компьютерные вирусы, кто-то разработает и ИИ, который реплицирует сам себя. Это будет новая форма жизни, которая будет превосходить людей.

Несмотря на то что Хокинг давал этому пророчеству сотню лет, чтобы сбыться, полагая, что проблема станет актуальной примерно в XXII веке, оно уже начало сбываться. Способность машин анализировать, сопоставлять и предлагать варианты развития событий уже угрожает миллионам людей. Сегодня мировые IT-гиганты практически приготовились к запуску беспилотного автомобиля, прототипы тестируются по всему миру, в России подобную систему создаёт "Яндекс". В перспективе, через 10–15 лет, возможно появление умных автомобилей на улицах городов. А это значит, что сотни тысяч водителей большегрузов и такси останутся без работы. Робот не устаёт, не засыпает за рулём, постоянно следит за дорогой и соблюдает скоростной режим вне зависимости от внешних факторов.

3. О рождении сверхчеловека

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Хокинг полагал, что homo sapiens должен будет эволюционировать и дальше, улучшая свои физические и интеллектуальные качества, отбраковывая неспособных жить в усложняющемся мире. При этом люди будут меняться неравномерно, что породит такой вид существ, которые уничтожат остальное человечество.

— Как только появятся сверхчеловеческие существа, возникнут серьёзные проблемы политического свойства, связанные с неусовершенствованными людьми. Предположительно, они либо вымрут, либо не будут иметь никакого значения. Вместо них появится раса самоконтролируемых существ, совершенствующих себя со всевозрастающей скоростью, — сказано в книге "Краткие ответы на большие вопросы", выпущенной в 2018 году.

Предпосылки для свершения этого пророчества, безусловно, есть. В отличие от древних, современным людям не нужно лично брать в руки меч или карабин, достаточно отдать команду. В случае если в рамках современного общества возникнет некая прослойка людей, которая вдруг осознает, что различия в интересах, интеллекте, интеллектуальной деятельности и иных возможностях между ними и остальным человечеством достигли такого предела, что вряд ли их теперь можно считать равными людьми, то идея об аннигиляции остальных появится с ужасающей логичностью.

4. О невозможности путешествий во времени

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Стивен Хокинг не верил, что у человечества когда-либо появится возможность путешествовать во времени. По его мнению, это абсолютно нереальная с точки зрения науки конструкция. — Даже если в будущем откроют какую-то иную теорию, я не думаю, что путешествия во времени когда-либо станут возможными. В противном случае нас бы сейчас захлёстывал поток туристов из будущего, — говорил профессор.

Чтобы сделать свой опыт окончательным, как-то профессор Хокинг провёл эксперимент, устроив вечеринку для путешественников во времени. На неё, разумеется, никто не пришёл. — Кстати сказать, у меня есть экспериментальное доказательство того, что путешествие во времени невозможно. Как-то раз, — продолжил Стивен Хокинг, — я устроил вечеринку для путешественников во времени. Я отправил приглашения на следующий день. Я сидел там долго, очень долго, и ждал. Но никто не пришёл.

5. Космоса тёмного зов

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В интервью Ларри Кингу в 2010 году Хокинг заметил, что человечество сильно рискует уничтожить себя своей же глупостью и жадностью. — Мы не можем смотреть только внутрь себя, на маленькую, всё более загрязнённую и переполненную планету... Если нам удастся пережить следующие несколько сотен лет, мы должны будем расшириться в космос. Тогда изолированное бедствие не уничтожит весь человеческий род, — сказал он.

Одной из причин всех бед он считал постоянный рост населения человечества. Если в 1900 году общее население планеты было равно чуть более чем 1,5 миллиарда человек, то к 2021-му люди почти достигли отметки в восемь миллиардов. По мнению Хокинга, критической для жизни на Земле станет отметка в 11 миллиардов человек. Единственным выходом он полагал выход за пределы Земли, отыскание иных планет, способных принять человечество. В поисках места для жизни, по его мнению, должна будет начаться колонизация других звёздных систем.

Несмотря на то что перспектива межзвёздного полёта находится явно за пределами одной человеческой жизни, скорее всего, эта перспектива неизбежна. Подобно тому, как люди расползлись по всей планете, частично заселив даже ледяную Антарктиду, они двинутся в глубокий космос. В условиях, когда планета будет содрогаться от эпидемий и нехватки ресурсов, строительство кораблей, способных доставить нас в столь далёкое пространство, перестанет быть нецелесообразным.

6. Лёгкие деньги в Интернете

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Стивен Хокинг всегда с теплотой относился к Интернету, признавая, что ему, навечно парализованному, это средство коммуникации даёт свободу. Однако отмечал, что Всемирная сеть ведёт мир к финансовой катастрофе. По его мнению, владельцы сервисов и информационных ресурсов, получающие сверхприбыль при сравнительно невысоких расходах, сильно увеличивают социальную пропасть между ними и остальными людьми.

Стоит отметить, что увеличение финансовой пропасти между самыми бедными и самыми богатыми происходит перманентно, ускоряясь при смене экономических эпох. Однако Интернет дал иллюзию того, что все смогут заработать, не прикладывая излишних усилий. В результате этого, казалось бы, обученное человечество раз за разом начинают сотрясать крахи финансовых пирамид, нестабильность курса криптовалют и иные формы сомнительного заработка. Не производя в конечном итоге ничего нового, люди перераспределяют средства в пользу всё тех же держателей сервисов. В годы золотой лихорадки в США больше всех прибыли получали продавцы лопат, однако теперь "золото" ищет всё человечество.

7. Вирус из лаборатории

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Хокинг опасался, что различные патогенные организмы, которые изучают в многочисленных полусекретных лабораториях, могут вырваться за их пределы и уничтожить человечество. — В долгосрочной перспективе меня больше тревожит биология. Для создания ядерного оружия нужны крупные предприятия, а генной инженерией можно заниматься и в маленькой лаборатории. А за каждой лабораторией не уследишь. Поэтому опасность состоит в том, что случайно или умышленно мы можем создать вирус, который нас погубит, — заявил в интервью газете Daily Telegraph профессор Хокинг.

И это могло бы остаться просто грозной страшилкой, если бы не пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году. Сейчас причины выясняются и однозначной оценки, как это могло произойти, пока нет. Но одной из рабочих версий, которые отрабатывали и проверяли, стала та, согласно которой в биолаборатории города Ухань произошла утечка, в результате которой боевой вирус выбрался наружу.

Авторы Андрей Лапенков