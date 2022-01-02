Автор портала ABC Эскориуэла назвала 10 ошибок за новогодним столом, ведущих к набору веса
В частности, она призвала не использовать калорийные соусы, сводящие на нет пользу лёгких блюд.
Новогодний стол © ТАСС / Мария Деркунская
Автор испанского портала ABC Элиса Эскориуэла назвала десять распространённых ошибок за новогодним столом, из-за которых человек может набрать лишний вес. Секретами она поделилась в собственной статье.
На первом месте в списке ошибок — сытные закуски: после них уже не хочется есть, хотя впереди весь ужин с десертом. Вторая ошибка — жирные гарниры. Эскориуэла порекомендовала отказаться от жареных овощей и отдать предпочтение печёным или приготовленным на пару. Она также призвала не использовать калорийные соусы, сводящие на нет пользу лёгких блюд.
Также Эскориуэла посоветовала даже в условиях новогодних каникул не забывать о режиме отдыха и высыпаться, чтобы не нарушать выработку гормонов. Пятая ошибка — голодание для компенсации недоедания. Автор советует есть более лёгкие блюда, но не отказываться от еды совсем, поскольку это может привести к употреблению слишком калорийных продуктов. Кроме того, эксперт рекомендует за столом пить больше воды, а не сладких напитков и алкоголя — в них тоже содержится немало калорий.
Помимо этого, отметила Эскориуэла, новогоднее застолье следует разнообразить играми, чтобы не переесть и не перебрать со спиртным. При этом от десертов можно не отказываться, но главное — знать меру. В таком случае получится попробовать разные угощения и не перегрузить организм. Десятая ошибка — сильное изменение режима питания. Не стоит уменьшать количество приёмов пищи ради "компенсации", заключила Эскориуэла.
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