Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал, посвящённый словам президента США Джо Байдена о его недавних переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что "ясно дал понять" лидеру РФ о последствиях "вторжения" на Украину. В комментариях к статье читатели усомнились в способности Байдена угрожать Москве.

"Я подозреваю, что Путин просто похлопал Джо по голове и сказал ему помолчать", — считает MidlandsYam.

"Байдена не уважают на мировой арене. Он с трудом говорит. Вы не увидите Байдена на живых дебатах, любые вопросы, не предусмотренные сценарием, заставят его молчать или невнятно бормотать", — полагает Tfck.

"Учитывая, что это парень, который думал, что баллотируется в Сенат, а не в президенты, я могу представить, как Путин смеялся", — высказывается TD5555.

"Давайте будем честны, ни один другой мировой лидер не боится Байдена. Все смеются над ним за закрытыми дверями, и никто не воспринимает его всерьёз", — добавляет BigBlueBill.