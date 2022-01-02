"Могу представить, как Путин смеялся": Читатели британской газеты Daily Mail усомнились в способности Байдена угрожать России
Некоторые пользователи в комментариях выразили мнение, что президента США не уважают на мировой арене и никто его не боится.
Президент США Джо Байден © ТАСС / EPA
Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал, посвящённый словам президента США Джо Байдена о его недавних переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что "ясно дал понять" лидеру РФ о последствиях "вторжения" на Украину. В комментариях к статье читатели усомнились в способности Байдена угрожать Москве.
"Я подозреваю, что Путин просто похлопал Джо по голове и сказал ему помолчать", — считает MidlandsYam.
"Байдена не уважают на мировой арене. Он с трудом говорит. Вы не увидите Байдена на живых дебатах, любые вопросы, не предусмотренные сценарием, заставят его молчать или невнятно бормотать", — полагает Tfck.
"Учитывая, что это парень, который думал, что баллотируется в Сенат, а не в президенты, я могу представить, как Путин смеялся", — высказывается TD5555.
"Давайте будем честны, ни один другой мировой лидер не боится Байдена. Все смеются над ним за закрытыми дверями, и никто не воспринимает его всерьёз", — добавляет BigBlueBill.
Переговоры Путина и Байдена состоялись в ночь с 30 на 31 декабря по московскому времени. Они продолжались 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал на брифинге об итогах беседы, окрестив её "не святочными посиделками". В частности, он раскрыл, как Путин ответил Байдену на угрозу беспрецедентными санкциями. Также, по словам Ушакова, глава Белого дома пообещал не размещать наступательные вооружения на Украине и подчёркивал, что ядерную войну нельзя начинать. В целом помощник Путина назвал разговор откровенным и конструктивным. В администрации США также назвали беседу содержательной и серьёзной.
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